Kinoa çayı nasıl yapılır? Kinoa çayı tarifi ve kullanımı

Halk arasında kinoa salatası ve kinoa çayı ile bilinmeye başlanan doyurucu besin kaynağı kinoa susam familyasından gelmektedir. Tahıla benzer yapısıyla kinoa haşlanarak salatalarda ya da toz halinde çay olarak tüketilebilir. Bu haberimizde sizlere kinoa çayı tarifini ve kullanımını paylaşacağız.

Kinoa Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 adet tek kullanımlık kinoa çayı paketi

200 ml sıcak su

Kinoa Çayı Nasıl Yapılır?

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Ancak güvenilir yerlerden almaya özen göstermelisiniz.

Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayın.

Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyin.

3 dakika geçtikten sonra çay paketini fincandan çıkarıp çayı taze halde tüketebilirsiniz.

Kinoa Çayı Nasıl Kullanılır?

Açlık hissi yaşanmaması için kinoa çayının aç karna tüketilmesi önerilir. Günde sabah kahvaltı öncesi ve akşam yemeği öncesi olmak üzere 2 kez tüketimi uygundur. Özellikle de yemeklerden yarım saat kadar önce içmekte fayda var. Ancak yine de kinoa çayını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Aksi halde beklenmedik etkisi görülebilir.