Kimchi (kimçi) nedir, nasıl yapılır? İşte Türk usulü kimchi tarifi

Kimchi, özellikle Kore'de en çok tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Bir tür Kore turşusu diyebileceğimiz kimchi tarifi son zamanlarda Türk mutfaklarında da beğenilerek hazırlanıyor. Peki kimchi nedir, nasıl yapılır? İşte kimchi malzemeleri ve tarifi...

Kimchi (kimçi) nedir?

Kimchi, sıvıya bastırılıp bekletilen/batırılmış sebze anlamına gelir. Kimchi (kimçi), gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir. Kelimenin eski telaffuzu çim-çae (chim-chae) şeklindedir ve "sıvıya bastırılıp bekletilen/batırılmış sebze" anlamına gelir. Ancak, telaffuzdaki büyük değişiklikle, kimçinin artık aslı Hanja ile bir ilgisi kalmamıştır

Kimchi (kimçi) nerelerde kullanılır?

Kore'de, kimçi daha çok yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilir ama bazı yemeklerde malzeme olarak kullanıldığı da olur: Kimçi jjigae (kimçi güveç), kimçi bokkeumbap (kimçi kızartılmış pirinç) gibi.

Kimchi (kimçi) malzemeleri nelerdir?

Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır.

Türk usulü kimchi (kimçi) tarifi

1 adet beyaz lahana ya da Beçu (Çin lahanası)

Yarım su bardağı deniz tuzu

1 adet havuç

2 adet yeşil soğan

1 adet cam kavanoz

5 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 adet elma

1 parça zencefil

2 tatlı kaşığı esmer şeker

1 çay bardağı balıksosu

Yarım su bardağı acı pul biber

1 çay bardağı su

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

Kimchi (Kore turşusu) nasıl yapılır?

Lahananızı uzunlamasına dört parçaya bölün. Parçaların kök kısımlarına uzunlamasına kesikler atın. Hepsini iyice doğrayıp güzelce yıkayın. Suyu süzülünce bir kısmını derin bir kaseye alıp üzerine tuz serpin ve elinizle iyice ovalayın. Aynı işlemi marullar ve tuzunuz bitene kadar tekrarlayın. Marulları bir kenara alıp suyunu salana kadar bekletin. Suyunu salınca marullarınızı 3-4 kez iyice yıkayıp tuzunu akıtın.

Başka bir yerde sarımsağı, kuru soğanı, elmayı, zencefili, şekeri, balık sosunu, pul biberi ve haşlanmış pirinci blender’da çekin. Yoğun kıvamlı ve homojen bir sos elde edin ve sosunuzu bir kenara alın.