Kilo verdiren kalorisi düşük 5 lezzetli diyet salata tarifi

Kilo kaybı bazılarımız için gerçek bir mücadele olabilir. Sonuçta, kalori hesaplamak gerekiyor, bu da muhtemelen en sevdiğiniz yiyeceklerin bazılarından vazgeçmeniz anlamına geliyor. Ne yediğinize dikkat ediyor olmanız yavan, tatsız yiyecekler tüketmenizi gerektirmez. Bu salata tariflerine bir göz atın! Her birinin kalorisi düşük, ancak kendinizi mahrum hissetmemeniz için lezzetli dokunuşlarda hazırlanmıştır. Hem yemekten zevk alın hem de kilo vermenin keyfine varın!

KREMALI PESTO MAKARNA SALATASI

Normalde, diyet yaparken kremalı yemeklerden kaçınmak istersiniz, ancak porsiyon başına sadece 190 kaloride, bu lezzetli salatada sıfır suçluluk duygusuyla kendinizi şımartabilirsiniz.

Malzemeler:

Yarım paket kepekli makarna

1 su bardağı az yağlı yoğurt

Yarım su bardağı pesto

Çeyrek su bardağı kurutulmuş domates (süzülmüş ve doğranmış)

Hazırlanışı:

Makarnayı pakette bulunan talimatlara göre pişirin. Süzün ve soğutun. Bu arada yoğurt ve pesto sosunu karıştırın. Soğuyan makarnaya ekleyin. Domatesleri ekleyin ve birleştirmek için fırlatın. Soğuk servis yapın.

LİME LİMONLU TAVUKLU SALATA

Bu salatayı yediğinizde kendinizi Meksika tatilinde gibi hissedeceksiniz. Akşam yemeği veya öğle yemeği için harikadır ve sizi tok ve mutlu hissettirecektir.

Malzemeler:

6 yemek kaşığı az yağlı mayonez

3 yemek kaşığı ince doğranmış kişniş

3 yemek kaşığı su

1 kıyılmış yeşil soğan

2 yemek kaşığı taze lime limon suyu

2 çay kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı toz biber

Bir su bardağı konserve siyah fasulye (durulanmış)

Yarım su bardağı pişmiş mısır

2 su bardağı üzüm domates

1 kırmızı dolmalık biber (şeritler halinde kesilmiş)

8 su bardağı rendelenmiş marul

Hazırlanışı:

Mayonez, kişniş, su, yeşil soğan, limon suyu, şeker ve biberi küçük bir kapta birleştirin. Kullanıma hazır olana kadar soğutun. Büyük bir kapta fasulye, mısır, domates, dolmalık biber ve marulu birleştirin. Salatayı sosla karıştırıp servis yapın.

TURP SALATASI

Bu salata, sağlıklı yemeğinizin geri kalanıyla servis etmek için mükemmel bir garnitür. Izgara biftek veya balıkla harika bir uyum sağlar ve sizi yemek için heyecanlandıracak harika baharatlı bir tada sahip.

Malzemeler:

1 adet ince dilimlenmiş turp

Çeyrek fincan kişniş

Yarım kırmızı soğan (dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı portakal suyu

3 yemek kaşığı taze limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı esmer şeker

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Portakal suyu, limon suyu, yağ ve şekeri şeker eriyene kadar karıştırın. Turp, kişniş ve soğanı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve kenara alın. Servis yapmadan önce salatayı buz dolabında bir saat kadar soğutun.

KARIŞIK SEBZE SALATASI

Bu sebze dolu salata, sizi dolduracak ve saatlerce tok tutacak lif yüklüdür. Diyet listenizde bulundurmayı seveceğiniz eğlenceli, renkli bir salata.

Malzemeler:

4 su bardağı doğranmış karnabahar

4 su bardağı doğranmış brokoli

2 su bardağı doğranmış havuç

2 su bardağı doğranmış kereviz

1 doğranmış kırmızı biber

1 su bardağı doğranmış soğan

2 diş kıyılmış sarımsak

Çeyrek su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı dilediğiniz baharat

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Sebzeleri mutfak robotunda incecik olana kadar çekin. Sarımsak ve sirkeyi küçük bir kapta birleştirin. Zeytinyağında çırpın, ardından baharatını, tuzu ve karabiberi ekleyin. Sosu salatanın üzerine dökün ve servis yapmadan bir saat önce soğutun.

BAHARATLI FISTIK SOSLU LAHANA SALATASI

Bu salatada herkesin sevebileceği bir şeyler var. Beyaz lahanalı ve hoş baharatlı bir sos var. Daha da iyisi, yağ ve kalorisi düşüktür. Bu da onu kilo vermek için ideal kılar.

Malzemeler:

1 baş ince kıyılmış beyaz lahana

Çeyrek baş mor lahana (rendelenmiş)

1 soyulmuş ve jülyen doğranmış havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Çeyrek su bardağı taze fesleğen

Çeyrek su bardağı kişniş

1 adet doğranmış avokado

Çeyrek su bardağı kavrulmuş kaju (doğranmış)

2 yemek kaşığı çörek otu

Sosu için;

2 yemek kaşığı kremalı fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı pirinç ya da elma sirkesi

1 çay kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı bal

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 yemek kaşığı su

Hazırlanışı

Sebzeleri ve yeşilliklerin yarısını bir kaseye koyun ve karıştırın. Küçük bir kapta fıstık ezmesi, sirke, susam yağı, soya sosu, bal, sarımsak, zencefil ve suyu karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın. Yeşilliklerin diğer yarısı, kaju fıstığı ve susamla doldurun.