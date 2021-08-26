Kilo verdiren kalorisi düşük 5 lezzetli diyet salata tarifi
Yaz aylarında kilo vermeye çalışmak daha bir önem taşırken aynı zamanda birbirinden lezzetli içecekler ve salata tarifleriyle daha da kolay bir hal alır. Siz de kış aylarında fit görünümünüzü korumak ya da kilo vermek için aşağıda paylaşacağımız kalorisi düşük, zayıflatan diyet salata tariflerine mutlaka bir göz atın.
Kilo kaybı bazılarımız için gerçek bir mücadele olabilir. Sonuçta, kalori hesaplamak gerekiyor, bu da muhtemelen en sevdiğiniz yiyeceklerin bazılarından vazgeçmeniz anlamına geliyor. Ne yediğinize dikkat ediyor olmanız yavan, tatsız yiyecekler tüketmenizi gerektirmez. Bu salata tariflerine bir göz atın! Her birinin kalorisi düşük, ancak kendinizi mahrum hissetmemeniz için lezzetli dokunuşlarda hazırlanmıştır. Hem yemekten zevk alın hem de kilo vermenin keyfine varın!
KREMALI PESTO MAKARNA SALATASI
Normalde, diyet yaparken kremalı yemeklerden kaçınmak istersiniz, ancak porsiyon başına sadece 190 kaloride, bu lezzetli salatada sıfır suçluluk duygusuyla kendinizi şımartabilirsiniz.
Malzemeler:
- Yarım paket kepekli makarna
- 1 su bardağı az yağlı yoğurt
- Yarım su bardağı pesto
- Çeyrek su bardağı kurutulmuş domates (süzülmüş ve doğranmış)
Hazırlanışı:
Makarnayı pakette bulunan talimatlara göre pişirin. Süzün ve soğutun. Bu arada yoğurt ve pesto sosunu karıştırın. Soğuyan makarnaya ekleyin. Domatesleri ekleyin ve birleştirmek için fırlatın. Soğuk servis yapın.
LİME LİMONLU TAVUKLU SALATA
Bu salatayı yediğinizde kendinizi Meksika tatilinde gibi hissedeceksiniz. Akşam yemeği veya öğle yemeği için harikadır ve sizi tok ve mutlu hissettirecektir.
Malzemeler:
- 6 yemek kaşığı az yağlı mayonez
- 3 yemek kaşığı ince doğranmış kişniş
- 3 yemek kaşığı su
- 1 kıyılmış yeşil soğan
- 2 yemek kaşığı taze lime limon suyu
- 2 çay kaşığı şeker
- Yarım çay kaşığı toz biber
- Bir su bardağı konserve siyah fasulye (durulanmış)
- Yarım su bardağı pişmiş mısır
- 2 su bardağı üzüm domates
- 1 kırmızı dolmalık biber (şeritler halinde kesilmiş)
- 8 su bardağı rendelenmiş marul
Hazırlanışı:
Mayonez, kişniş, su, yeşil soğan, limon suyu, şeker ve biberi küçük bir kapta birleştirin. Kullanıma hazır olana kadar soğutun. Büyük bir kapta fasulye, mısır, domates, dolmalık biber ve marulu birleştirin. Salatayı sosla karıştırıp servis yapın.
TURP SALATASI
Bu salata, sağlıklı yemeğinizin geri kalanıyla servis etmek için mükemmel bir garnitür. Izgara biftek veya balıkla harika bir uyum sağlar ve sizi yemek için heyecanlandıracak harika baharatlı bir tada sahip.
Malzemeler:
- 1 adet ince dilimlenmiş turp
- Çeyrek fincan kişniş
- Yarım kırmızı soğan (dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı portakal suyu
- 3 yemek kaşığı taze limon suyu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı esmer şeker
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Portakal suyu, limon suyu, yağ ve şekeri şeker eriyene kadar karıştırın. Turp, kişniş ve soğanı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve kenara alın. Servis yapmadan önce salatayı buz dolabında bir saat kadar soğutun.
KARIŞIK SEBZE SALATASI
Bu sebze dolu salata, sizi dolduracak ve saatlerce tok tutacak lif yüklüdür. Diyet listenizde bulundurmayı seveceğiniz eğlenceli, renkli bir salata.
Malzemeler:
- 4 su bardağı doğranmış karnabahar
- 4 su bardağı doğranmış brokoli
- 2 su bardağı doğranmış havuç
- 2 su bardağı doğranmış kereviz
- 1 doğranmış kırmızı biber
- 1 su bardağı doğranmış soğan
- 2 diş kıyılmış sarımsak
- Çeyrek su bardağı elma sirkesi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı dilediğiniz baharat
- 1 çay kaşığı tuz
- Çeyrek çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Sebzeleri mutfak robotunda incecik olana kadar çekin. Sarımsak ve sirkeyi küçük bir kapta birleştirin. Zeytinyağında çırpın, ardından baharatını, tuzu ve karabiberi ekleyin. Sosu salatanın üzerine dökün ve servis yapmadan bir saat önce soğutun.
BAHARATLI FISTIK SOSLU LAHANA SALATASI
Bu salatada herkesin sevebileceği bir şeyler var. Beyaz lahanalı ve hoş baharatlı bir sos var. Daha da iyisi, yağ ve kalorisi düşüktür. Bu da onu kilo vermek için ideal kılar.
Malzemeler:
- 1 baş ince kıyılmış beyaz lahana
- Çeyrek baş mor lahana (rendelenmiş)
- 1 soyulmuş ve jülyen doğranmış havuç
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- Çeyrek su bardağı taze fesleğen
- Çeyrek su bardağı kişniş
- 1 adet doğranmış avokado
- Çeyrek su bardağı kavrulmuş kaju (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı çörek otu
Sosu için;
- 2 yemek kaşığı kremalı fıstık ezmesi
- 2 yemek kaşığı pirinç ya da elma sirkesi
- 1 çay kaşığı susam yağı
- 1 çay kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı bal
- 1 diş ince kıyılmış sarımsak
- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 2 yemek kaşığı su
Hazırlanışı
Sebzeleri ve yeşilliklerin yarısını bir kaseye koyun ve karıştırın. Küçük bir kapta fıstık ezmesi, sirke, susam yağı, soya sosu, bal, sarımsak, zencefil ve suyu karıştırın. Sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın. Yeşilliklerin diğer yarısı, kaju fıstığı ve susamla doldurun.