Kilis Yemekleri - Kilis'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kilis Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kilis yemekleri damak tadına hitap eden cinstendir. Bundan dolayı Kilis yemeklerini sizler de tercih edebilirsiniz. Güney Doğu'da ki en güzel yemekleri içerisinde barındıran Kilis yemekleri Türkiye'de de ün kazanmış olan yemeklerden oluşmaktadır.

Meşhur Kilis Yemekleri - Kilis Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Silkme

Silkme yemeği Kilis denilince akla ilk gelen yemeklerden bir tanesidir. Silkme yemeği içerisinde pek çok malzeme olan bir sebze yemeğidir. İçerisinde domates, patlıcan ve közlenmiş biber yer alan bu yemek Kilis kültürünü yansıtan yemekler arasındadır. Silkme yemeği Kilis'te en çok sevilen yöresel yemeklerden oluşmaktadır. Bundan dolayı eğer bu şehre yakın zamanda gelecekseniz listenize ilk olarak ekleyeceğiniz yemeklerin başında silkme yemeği gelmektedir. Silkme yemeğini Kilis sofralarında sıklıkla görmeniz mümkündür. Çeşitli sebze çeşitleri ile oluşturulan silkme yemeği üzerine yoğurt dökülerek servis edilmektedir. Aynı zamanda bu yörenin en sevilen yemeklerinden bir tanesidir.

2) Teşrübe

Daha önce adını hiç duymadığınıza eminiz. Patlıcan ile birlikte hazırlanan teşrübe yemeği Kilis'ten ayrı olmak üzere Gaziantep'de de yapılan bir yemektir. Et ve patlıcan ile yapılan teşrübe yemeği isteğe bağlı olarak domates de ilave edilmektedir. Patlıcanların küçük küçük dilimlenerek hazırlandığı bir yemek olan teşrübe yemeği patlıcan yemeği sevenlerin tercih ettiği bir yemektir. Teşrübe Güney Doğu'da da oldukça meşhur bir yemektir.

3) Öcce

Kilis şehrinde hamur işi olan yemeklerde oldukça ünlüdür. Öcce yemeği de o yemeklerden bir tanesidir. Öcce özellikle çayın yananında sürekli olarak servis edilen yemeklerdendir. Görüntüsü itibari ile de mücveriye benzeyen bir hamur içi çeşididir. Kilis'teki en sahiplerinin misafirlerine en çok ikram ettiği hamur yemeklerinden olan öcceyi sizlerde mutlaka denemelisiniz. Öcce yemeği aynı zamanda hafif olan bir hamur yemeğidir. Kilis'te bir kafede önünüze ikram edilen çayla birlikte gelen bir hamur çeşitidir.

4) Kölük Aşı

Kilis'te ki en sevilen yöresel lezzetlerden olan kölük aşı mutlaka denenmesi gereken bir yemektir. Kilis'in en meşhur yemeklerinden olan kölük aşı yemeği bulgur ve mercimek ile birlikte yapılmaktadır. Aynı zamanda iç harcında da salça ve soğan ilave edilmektedir. Kölük aşısı yanında bolca ayran da servis edilmektedir. Kölük aşı yemeği afiyetle tüketebileceğiniz çok güzel bir yöresel lezzettir.

5) Ekşili Malhıta

Kilis'in Arap yemeklerinden bir tanesi olan Ekşili Malhıta bir çorbadır esasında. Tadı itibari ile ekşi bir çorbadır. Hem doyurucu hem de lezzetli bir çorba yemeğidir. Görselliği itibari ile de mercimek çorbasına benzemektedir. Her ne kadar görsel itibari ile mercimek köftesine benze de tadı itibari ile tamamen farklıdır. Ekşili Malhıta çorbası hem hafif hem de doyurucu bir çorbadır. Kilis'te mutlaka denemeniz gereken bir yemektir.

6) Lebeniye

Türkiye'de ki en ünlü Kilis yemeklerinden olan lebeniye çorbası Kilis'ten ayrı olarak Hatay ve Gaziantep'te de yoğun olarak tercih edilmektedir. Lebeniye çorbası içerisinde nohut ve et yer almaktadır. Aynı zamanda iç harcında yine yoğurt ve un ile birlikte servis edilmektedir. Lebeniye çorbası içerisinde minik köfte topları bulunmaktadır. Bu çorbaya ayrı bir lezzet katmaktadır.

7) Kilis Tava

Kilis'te yer alan bir diğer tava yemeği de Kilis tavasıdır. Kilis tava Kilis'in en sevilen et yemekleri arasında yer almaktadır. İçerisinde et oldukça fazladır. Etin üzerine ise közlenmiş domates koyulmaktadır. Etlerin arasında ise yine közlenmiş olan biberler ilave edilmektedir. Sini içerisinde koyulan bu tava yemeği fırında pişirilmektedir.

8) Oruk

Görüntüsü itibari ile içli köfteye benzemektedir. Oruk bir Arap yemeğidir. Kilis Araplarının bu şehre tanıtmış olduğu bir yemektir. İnce uzun şekli ile hazırlanan oruk yemeği mutlaka tercih edilmesi gereken bir yemektir. Hem lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan oruk yemeği çok tercih edilir.