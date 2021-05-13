Kilis tava nasıl yapılır? İşte adım adım Kilis tava tarifi

Kilis tava, tercihe göre patates ve patlıcanla da hazırlanabiliyor. Bunun için önce 2 adet patates veya patlıcan dilimlenerek tepsiye dizilir. Daha sonra da üzerine kıyma yayılır. Her hali ayrı güzel olan Kilis tavayı mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

1 kilogram orta yağlı kıyma

3 adet domates

2 adet kuru soğan

4 sivri biber

1 adet kapya biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Soğan ve biberleri robottan geçirin. Kıymayı yoğurma kabına alın. Üzerine biber, soğan, karabiber ve tuzu ekleyip yoğurun. Daha sonra kıymalı harcınızı orta büyüklükteki bir tepsiye yarım santim kalınlığında olacak şekilde yayın. Tepsinin kenarında da dörde bölünmüş soğan ve domatesleri yerleştirin. Üzerinde de sivri biber veya kapya biber ekleyin. Ardından kebabınızı 8 parçaya kesin. Fırına verip 250 derecede pembeleşene kadar pişirin.