Kilis pie nasıl yapılır? MasterChef Kilis pie Somer Şef özel tarifi
MasterChef yarışmasında eleme gecesi hazırlanan özel yemeklerden olan Somer Şef'in özel tarifi Kilis pie izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yüresel bir lezzet olan Kilis tavanın Somer Şef yorumuyla bambaşka bir yemeğe dönüşüyor. Peki MasterChef Kilis pie nasıl yapılır, hangi ülkenin? İşte Somer Şef özel tarifiyle Kilis pie tarifi ve yapımı...
Somer Şef'in Kilis pie tarifi eleme gecesi yarışmacıların kaderini belirledi. İzleyicilerin de merak ettiği MasterChef Kilis pie tarifi Somer Şef imzasıyla hemen aşağıda...
Somer Şef Kilis Pie Tarifi Malzemeleri
Tabanı için;
Kemer Patlıcan
Kilis tava için;
Kemiksiz Kuzu dös
Kırmızı kapya biber
Maydanoz
Sarımsak
Soğan
Domates salçası
Biber salçası
Karabiber
Tuz
Kimyon
Zeytinyağ
Üzeri için;
Patates
Tereyağ
Krema
Et suyu
Eski kasar
Tuz
Karabiber
Muskat
Beyaz biber
Kilis pie etrafı için;
Renkli ceri domatesler
Renkli biberler
Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin. Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydonozu, çok ince kıyılmış kırmızı biberleri, baharatları, salçayı ve iki kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın, yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.
Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.
Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyaği ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.
Az pişmiş kilis tavanın üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatıcak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.
Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar pişirin.