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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 27.12.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Kilis pie nasıl yapılır? MasterChef Kilis pie Somer Şef özel tarifi

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Kilis pie nasıl yapılır? MasterChef Kilis pie Somer Şef özel tarifi

MasterChef yarışmasında eleme gecesi hazırlanan özel yemeklerden olan Somer Şef'in özel tarifi Kilis pie izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yüresel bir lezzet olan Kilis tavanın Somer Şef yorumuyla bambaşka bir yemeğe dönüşüyor. Peki MasterChef Kilis pie nasıl yapılır, hangi ülkenin? İşte Somer Şef özel tarifiyle Kilis pie tarifi ve yapımı...

Somer Şef'in Kilis pie tarifi eleme gecesi yarışmacıların kaderini belirledi. İzleyicilerin de merak ettiği MasterChef Kilis pie tarifi Somer Şef imzasıyla hemen aşağıda...

Somer Şef Kilis Pie Tarifi Malzemeleri

Tabanı için;

Kemer Patlıcan

Kilis tava için;

Kemiksiz Kuzu dös

Kırmızı kapya biber

Maydanoz

Sarımsak

Soğan

Domates salçası

Biber salçası

Karabiber

Tuz

Kimyon

Zeytinyağ

Üzeri için;

Patates

Tereyağ

Krema

Et suyu

Eski kasar

Tuz

Karabiber

Muskat

Beyaz biber

Kilis pie etrafı için;

Renkli ceri domatesler

Renkli biberler

Kilis Pie Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin. Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydonozu, çok ince kıyılmış kırmızı biberleri, baharatları, salçayı ve iki kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun. Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın, yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.

Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.

Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyaği ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.

Az pişmiş kilis tavanın üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatıcak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.

Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar pişirin.

 

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