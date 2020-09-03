MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüKilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak
GeriYemek Kültürü Kilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Kilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak
Abone Olgoogle-news

Kilis’in zengin mutfağı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesi çerçevesinde profesyonel çekim ekipleri tarafından görüntülendi.

Medeniyetlerin ve kültürlerin kesişme noktasında bulunan Kilis zengin mutfağını gastronomi turizmine açmaya hazırlanıyor.

Önceki aylarda gastronomi envanterini tamamlayan Kilis, birçok gizli kalmış yemeğini gün yüzüne çıkardı. Yıllardır evlerde maharetli Kilisli kadınlar tarafından hazırlanan yemekler artık turistlerin beğenisine sunulacak.

Kilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak

Bu amaçla öncelikli olarak Kilis’in yöresel yemekleri ile tüm tarihi ve doğal alanları ilgili turizm pazarlama ajansı tarafından fotoğraflandı.

Kilis'in eşsiz lezzetleri yapılan bu çekimlerle gastronomi meraklısı gezginlere tanıtılacak. Gastronomi, tarih ve doğal güzelliklerin fotoğrafları ayrıca tur programlarında da kullanılacak ve turizm acentelerine servis edilecek. Eylül ayının ikinci haftasında düzenlenecek olan info geziyle de turizm sektörünün önde gelenleri Kilis’de ağırlanacak.

Kilis mutfağı bu karelerle dünyaya açılacak

Fotoğraf çekimlerinde dikkat çeken bir diğer konuda yazdığı kitaplarla Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtan Kilisli şef Ömür Akkor’un tasarladığı tabakların kullanılması oldu. Türk kültür ve mutfak geleneklerini modern bir yorumla tekrar bir araya getirdiği tabaklar hakkında bilgi veren Ömür Akkor, “Türk mutfağı aslında kendi başına bir kültürdür” dedi.

Fotoğraf çekimlerinin ardından “Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor” projesinin ikinci etabı içinde yer alan şehir içi ve şehir dışı billboard, ilan ve tur programlarının oluşturulması çalışmalarına başlanıldı.

Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi