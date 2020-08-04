Kibrit patates nedir, nasıl yapılır? Kibrit patates tarifi

Günün her öğünü atıştırmalık olarak tercih edilen patates kızartmasının en çıtır ve lezzetli hali kibrit patatesin yapılış aşamalarını derledik. Kibrit patatesi çeşitli otlar ve baharatlarla sunarak lezzetini katlayabilirsiniz.



Kibrit Patates Malzeme Listesi



3 orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı



Kibrit patates tarifi



Patatesleri soyun ve suda bekletin.

Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın. (Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.)

Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.

Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.

Patateslerinizi kızartın.