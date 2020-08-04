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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Kibrit patates nedir, nasıl yapılır? Kibrit patates tarifi

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Kibrit patates nedir, nasıl yapılır? Kibrit patates tarifi
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Kibrit patates, günün her öğünü atıştırmalık olarak tercih edilen patates kızartmasının en çıtır hali. Özellikle hamburger ve çökertme kebabı tariflerinde yer alan kibrit patatesi, baharatlarla lezzetlendirerek tek başına da tüketebilirsiniz. Peki, kibrit patates nasıl yapılır? İşte kibrit patates tarifi...

Günün her öğünü atıştırmalık olarak tercih edilen patates kızartmasının en çıtır ve lezzetli hali kibrit patatesin yapılış aşamalarını derledik. Kibrit patatesi çeşitli otlar ve baharatlarla sunarak lezzetini katlayabilirsiniz.

Kibrit Patates Malzeme Listesi

3 orta boy patates
1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Kibrit patates tarifi

Patatesleri soyun ve suda bekletin.
Patateslerinizi bir aparat yardımıyla kibrit şeklinde doğrayın. (Rendenin kalın tarafıyla da yapabilirsiniz.)
Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.
Geniş bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve kızdırın.
Patateslerinizi kızartın.

 

 

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