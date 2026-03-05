search__icondelete
Hürriyet LezizzTarifler
#kıbrıs tatlısı#kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?#kıbrıs tatlısı malzemeleri#kıbrıs tatlısı videolu tarifi#kıbrıs tatlısı tarifi
Kıbrıs tatlısı, şerbetli ve sütlü tatlıların lezzetini tek bir tabakta buluşturarak sofralara enfes bir lezzet sunuyor. Galeta unu ve cevizle pişen keki, şerbetle buluştuğunda tam kıvamında yumuşarken, üzerine yayılan ipek gibi kreması ise nefis bir tat katıyor. Hindistan cevizi ile tamamlanan bu tarif, hazırlama kolaylığıyla çay saatlerinin ve akşam yemeklerinde tatlı servislerinin vazgeçilmezi oluyor. İşte, tam ölçülü Kıbrıs tatlısı için videolu tarifi ve malzemeleri...

Kıbrıs tatlısı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Tabanı için:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 paket kabartma tozu

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 1.5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi rendesi
Nasıl Yapılır
  1. Şerbetin hazırlanması
    Bir tencereye su ve şekeri ekleyip karıştırın. Karışımı ocağa alıp 15-20 dakika kısık ateşte kaynatın. Şerbet hazır olunca vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
  2. Kekin hazırlanması
    Yumurta ve şekeri çırpın. Kalan malzemeleri ilave edip karıştırın. Fırın kalıbının içini yağlayın. Harcı döküp 170 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
  3. Şerbetleme aşaması
    Fırından çıkardığınız kekin üzerine soğuk şerbeti dökün.
  4. Kremanın hazırlanması
    Kreması için, krem şanti hariç tüm malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp toz krem şantiyi ekleyin ve 5 dakika mikser yardımıyla çırpın.
  5. Birleştirme aşaması
    Muhallebiyi soğuyan kekin üzerine döküp üzerlerine bolca Hindistan cevizi rendesi serpin. Buzdolabında birkaç saat soğutun.
  6. Servis aşaması
    Hazır olan tatlınızı dilimleyerek servis edin.
  7. Afiyet olsun!
