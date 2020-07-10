Kıbrıs adasının mutfak kültürü bir kitapta toplandı

Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Zekâi Altan’ın 3 dilde yayınlanan “Ada Mutfağımız-Tarihsel Süreç İçerisinde Otantik Kıbrıs Mutfağı” kitabının tanıtımı yapıldı. Başkent Lefkoşa Valide Hanım Konak’taki tanıtıma eski Meclis başkanı Sibel Siber, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi yetkilileri ile çok sayıda kitap sever katıldı. Tanıtımda yazarın ismine yazılan “Zekai” şarkısının klip gösterimi de yapıldı.

Araştırmacı yazar Zekâi Altan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önce bir kavga sonra bir sevgi sonra bir sevda Kıbrıs kültürü, kimliğini, yaşantısını, gelenek, görenek, örf adet bütün kullanılan araç gereçlere kadar 1980'li yılların başlayan bir serüven. Bu kültür kimliği üzerine vermiş olduğum kavga zaman içerisinde Ada için ülkem için bir sevgiye dönüşmüştür. Aynı zamanda bu sevgi döndü ve günün sonunda daha çok bağlı olacağım ülkenin kültürüne yönelik üretimlerimi artırdı. Bir sevda doğdu, Kıbrıs kültürünü sevdası. Bu konuda ortaya koymaya çalıştığım birçok çalışmam olmuştur. Üretmiş olduğum kitapların yanında 15 yıldan beri televizyon programlarım, konferans ile Kıbrıs kültürüne yönelik birçok çalışma ile hayatım hep bunları üretmek ile geçmiştir” dedi.

Ada Mutfağı Kıbrıs Mutfağı üzerine yapılan çalışmaların kitaplaştığını söyleyen Altan, kendisi için yazılan şarkısı için de “Esasında bu şarkı bir onur şarkısıdır, kültüre olan sevdanın sembolüdür.

Bu kültürel kimliğe olan kavganın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir olaydır. Kıbrıs kültürünün tanınmasında, yaşatılmasında çok ciddi adımlar atarken bu kitaplar ile birlikte bu şarkının ve sözlerinin yayılması, bestelenmesi ve yorumlanması Kıbrıs kültürüne, Kıbrıs müzik tarihine ayrı bir damga vurdu” diye konuştu.

On bin yıldır tarıma ve tohuma dayalı bir yaşam biçimi olan tarım kültüründen oluşan Kıbrıs mutfak kültürünü her yönü ile ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden Altan, “Otantik Kıbrıs Mutfağı zaman içerisinde doğarken 3-4 binlik Bizans ve Orta Çağ’dan günümüze kadar gelen birçok lezzet ve yaşayan lezzetleri gün ışığına çıkararak bu kültüre mal etmeye çalıştık. Kıbrıs Mutfağı tam anlamı ile bir kültürler kavşağıdır” şeklinde konuştu.