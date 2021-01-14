Ketojenik besleniyorsanız dikkat! Bu ipuçları çok işinize yarayacak

Ketojenik beslenmeye uygun unları tek tek incelemeden önce önemli bir noktanın altını çizelim: Özellikle badem unu gibi kuru yemişlerden elde edilen unlar, yüksek miktarda yağ içerdiklerinden saklama koşulları konusunda çok dikkatli olmalısınız. Dışarıdan alınmış olsa da evde yapılmış olsa da, bu tür unları hava almayan kaplara koyup derin dondurucuda saklamalısınız. Bu şekilde saklanan unlar 1 yıla kadar dayanabilir. Ununuzun eskiyip bozulduğunu ise kokusundan anlayabilirsiniz.

BADEM UNU

Badem, un haline getirilmeden önce kabukları blanche edilerek soyulur ve ardından öğütülür. En popüler un alternatiflerinden biri olan badem unu tariflerinize derinlik ve zenginlik katarken, aroması ve kıvamıyla da her tarife uyar. Birçok tarifte buğday unu yerine bire bir ölçüde kullanılabilen badem unu glütensiz olduğundan tarifi bağlamak için ekstra bir yumurta ya da başka bir bağlayıcı gerektirebilir. Çoklu doymamış yağlar açısından zengin olan badem unu aynı zamanda bol miktarda magnezyum ve E vitamini içerir. Diğer yandan içinde fitik asit olduğundan çok fazla badem tüketimi zararlı olabilir. Ancak kabuklarının soyulması bu maddenin önemli bir kısmını elimine ettiğinden çok fazla endişeye mahal yok.

HİNDİSTAN CEVİZİ UNU

Hindistan cevizi, dünyanın birçok mutfağında tatlılardan çorbalara birçok tarifte kullannılabiliyor. Dolayısıyla ununun çok kullanışlı olması da şaşırtıcı değil. Hindistan cevizi önce kurutulur ardından öğütülür. Karbonhidrat miktarı badem unundan daha yüksek olan Hindistan cevizi unu, tekli doymamış yağ asitleri, demir ve lif deposudur. Yoğun kıvamı sayesinde bol miktarda su kaldıran Hindistan cevizi ununu bu nedenle bire bir ölçülerde kullanamazsınız. Nemini korumak için her su bardağı un için 1 adet yumurta eklemeniz ya da badem unuyla birlikte karıştırarak kullanmanız gerekir. Badem unu kullanırken elde edemeyeceğiniz o kıyır kıyır dokuyu elde etmenize de Hindistan cevizi unu yardımcı olacaktır.

NOHUT UNU

Nohut unu, yemişlerden elde edilen unlara kıyasla çok daha fazla karbonhidrat içerir. Üstelik bu protein ve lif deposu un çok da uyumlu bir malzemedir. Ancak aroması nedeniyle tatlılara pek yakışmayacağını söyleyebiliriz. Onun yerine güzel bir lavaş yapıp içine tavuk şiş ya da falafel doldurarak afiyetle tüketebilirsiniz.

CHIA TOHUMU UNU

Chia tohumları bol miktarda omega-3 yağ asidi ve antioksidan içerir. Aynı zamanda suyu emerek jel benzeri bir dokuya dönüşürler. Böylece süt ürünleri kullanılmadan yapılan yoğurtlar ya da pudingler için çok uygun bir baz oluştururlar. Chia ununu hazır alabileceğiniz gibi, tohumları kendiniz de öğütebilirsiniz. Bu şekilde keklerde, kurabiyelerde ve diğer hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Bire bir kullanım oranı chia unu için de geçerlidir.

CEVİZ UNU

Ceviz unu, yağı çıkarılan cevizlerin posalarının öğütülmesiyle elde edilir. Sonuçta elde edilen un toz gibi değil lapa gibi olur Aynı zamanda yoğun bir ceviz aromasına sahip olan bu unu az miktarda kullanıp kalanını badem unu gibi başka bir malzemeyle takviye etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu biraz zahmetli olsa da besin değerleri nedeniyle ceviz unuyla uğraştığınıza değer. Bakır, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin olan ceviz ununu gözden çıkarmayın.

KETEN TOHUMU UNU

Keten tohumu unu, keten tohumu tanelerinin doğrudan öğütülmesiyle elde edilir. Süpergıda kategorisinde yer alan keten tohumu sağlıklı yağların yanı sıra lignan adı verilen ve hormonları dengelemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Fındığımsı aroması ve yoğun dokusu nedeniyle özellikle kraker, ekmek, kahvaltı gevreği gibi tariflere çok yakışan keten tohumu unu oldukça kullanışlı bir malzeme.

SOYA UNU

Soya sağlıklı beslenmek isteyenlerin yakından tanıdığı bir malzeme. Fermente edilebiliyor, püre yapılabiliyor, süt haline getirilebiliyor, kestirilip ezilerek tofu yapılıyor, aynı zamanda da haşlanıp kurutulduktan sonra una dönüştürülüyor. Protein zengini soya unu aynı zamanda kas gelişimi ve vücuttaki yağların taşınması açısından önemli rol oynayan lisin adı verilen bir amino asit içeriyor. 1 su bardağı un yerine 3/4 su bardağı soya unu kullanabilirsiniz. Diğer aromaları da kolayca taşıyan soya unuyla her şeyi yapabilirsiniz.

MUZ UNU

Yeşil muzlar kullanılarak yapılan muz unu, dirençli nişasta içeriyor. Dirençli nişasta ince bağırsakta sindirilmiyor, onun yerine kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından fermente ediliyor. Bu da hem bağırsak florasına hem de kan şekerine faydalı etkiler yapıyor. Eğer muz ununu beslenmenize eklemek isterseniz azar azar başlamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde sindirim sorunları yapabilirsiniz. Örneğin smoothie'lerinizde kullanabilir ya da 1 su bardağı un yerine 3/4 su bardağı muz unu ölçüsüyle kullanabilirsiniz.

YULAF LİFİ

Bütün yulafın öğütülmesiyle elde edilen yulaf unuyla karıştırılmaması gereken yulaf lifi sadece yulaf tanelerinin kabukları kullanılarak yapılır. Çözünemez liften oluşan yulaf lifi, vücutta sindirilemediğinden karbonhidrat emilimine de yol açmaz. Tek başına kullanılması pek mümkün olmayan yulaf lifini, diğer unlara ekleyip hamurun güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Sıvıyı çok iyi emdiğinden yulaf lifi kullandığınızda bol miktarda sıvı malzeme kullanmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde sindirimde zorlanabilirsiniz.

PSYLLIUM KABUĞU TOZU

Türkçe adı karnıyarık otu olan psyllium'um kabuklarından elde edilen bu toz, hamur işi üretiminden ziyade kabuzlık sorunlarının çözümü için kullanılıyor. Ancak çok fazla tüketimi zararlı olabilir. Chia ve keten tohumu gibi bağlayıcı özelliği olan psyllium kabuğu tozu da sıvıyla birleştiğinde jelatin kıvamı alıyor. Bu özelliği ile ekmek hamurlarına eklenebiliyor. Rengi de bej olduğundan birçok farklı tarifte görüntüyü bozmadan kullanılabiliyor. Bununla birlikte bazı türlerinin yumurtayla birleştiğinde mora döndüğünü de söylemeden geçmeyelim.