Kestane hakkında her şey: Nasıl pişirilir, saklanır, hangi mevsimlerde daha lezzetlidir?

Kestane ağacının özellikleri nelerdir?

Kestane ağacı Fagaceae familyasına ait. Bu ağacın yaklaşık on iki türü var. Uzun ömürlü olmasıyla bilinen kestane ağaçlarının 4000 yıla ulaşan bazı türleri bile bulunuyor. Bu çok yönlü ağaç ayrıca kereste ve bal imalatında da kullanılıyor.

Nerelerde yetişir?

Ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilen kestane ağaçları genellikle kayalıklı yamaçlarda ve soğuk topraklarda daha hızlı büyür. Taze kestanelerin tadı genellikle acı olduğundan, dış kabukları sararmaya başladığında toplanır. Toplandıktan sonra bir süre bekletildiğinde ise daha fazla tatlanır. Kestaneler genellikle sonbahar aylarında hasat edilir ve kasım ayından şubata kadar kış aylarında neredeyse her evde çay sohbetlerinin vazgeçilmezi haline gelir.

Kestanenin kalorisi ve besin değerleri

Tadı damağımızda kalan kestanenin enerji değeri maalesef patates ve muzun kalorisinin neredeyse iki katı. Yani bir adet kestane 35 kcal kalori değerine sahip. Bu da kestaneyi yerken tane hesabı yapmamız için geçerli bir neden gibi görünüyor.

Bunun yanında, kestanenin içeriğindeki potasyum, B vitamini, demir ve magnezyum bileşenleri, onu sağlıklı bir besin haline getiriyor. Bu sayede kolesterolü dengelemeye yardımcı oluyor, enerji veriyor ve özellikle sonbahar-kış aylarında artan stresin azalmasına yardımcı oluyor.

Kestane nasıl seçilir?

Kestane alırken parlak kabuklu ve ağır olanlarını seçmeye özen gösterin. Ağır olması genellikle içinin dolu olduğunu ve çürümediğini gösterir. Kabuğunun delikli olması ise hepimizin bildiği gibi içinde kurtların olabileceği anlamına gelir.

Kestane nasıl saklanır?

Kestaneleri buzdolabının sebzelik bölümünde saklayın, ancak birkaç günden fazla bekletmemeye çalışın. Çabuk bozulabildiklerinden, ayrıca nemden de korumanız gerekir. Eğer kısa sürede tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız, dondurucuda da saklayabilirsiniz.

Kestane nasıl pişirilir?

Kestaneleri fırına atmayı tercih ediyorsanız, pişirmeden önce bombeli kısmına artı işareti şeklinde çizik atmanız ve 20 dakika kadar sıcak suda bekletmeniz kolay açılmalarını sağlayacaktır. Fırında kesik bölgeler açılmaya başlayana ve rengi değişene kadar 180 derece sıcaklıkta pişirmeniz yeterli olacaktır.

Haşlamak içinse kaynar suya kabuğunun yumuşamasını sağlayan bir kaşık sıvı yağ ekleyin. Böylelikle kestanelerinizin kurumasını da engellemiş olursunuz.

Kestaneyi pişirebileceğiniz diğer bir yöntem de tost makinesidir. Pratik olmasının yanında kısa sürede lezzetli kestaneler yemenizi sağlayan bu yöntem için de suda bekletme süreleri ve çizik atma yöntemlerini kullanabilirsiniz.