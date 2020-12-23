Keşmir pilavı nasıl yapılır? Hint mutfağının en sevilen pilavı ile ilgili püf noktalar

Basmati pirincinden yapılan lezzetlerden biri de keşmir pilavı. -Basmati, geleneksel olarak Hindistan, Pakistan ve Nepal'de yetiştirilen uzun, ince taneli aromatik pirinç çeşidi. İç pilavla benzerlik taşıyan keşmir pilavının malzemeleri arasında bir çok baharatın yanı sıra kuruyemiş te yer alıyor.

Keşmir pilavı malzemeleri



Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yeşil kakule

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı file badem

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

Yarım tatlı kaşığı toz kakule

1 su bardağı basmati pirinç

5 yemek kaşığı gül suyu

1 tutam safran

Yarım su bardağı süt

3 çay kaşığı tuz



Hint Pilavının üzerini süslemek için:

Kajun

Ceviz

Badem

3-5 dal nane yaprağı