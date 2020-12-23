Keşmir pilavı nasıl yapılır? Hint mutfağının en sevilen pilavı ile ilgili püf noktalar
Kashmiri pulao yani Keşmir pilavı diye de bilinen Hint pilavı, bölgenin en sık yapılan ve en sevilen lezzetlerinden biri. İçindeki baharatları, kuru yemişleri ve meyveleriyle çok farklı bir lezzeti olan Hint pilavını davet veya yılbaşı sofralarında sunabilirsiniz. Peki, keşmir pilavı nasıl yapılır? İşte Hint mutfağının en sevilen pilavı ile ilgili püf noktalar...
Basmati pirincinden yapılan lezzetlerden biri de keşmir pilavı. -Basmati, geleneksel olarak Hindistan, Pakistan ve Nepal'de yetiştirilen uzun, ince taneli aromatik pirinç çeşidi. İç pilavla benzerlik taşıyan keşmir pilavının malzemeleri arasında bir çok baharatın yanı sıra kuruyemiş te yer alıyor.
Keşmir pilavı malzemeleri
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 adet yeşil kakule
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı file badem
Yarım su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı file Antep fıstığı
Yarım tatlı kaşığı toz kakule
1 su bardağı basmati pirinç
5 yemek kaşığı gül suyu
1 tutam safran
Yarım su bardağı süt
3 çay kaşığı tuz
Hint Pilavının üzerini süslemek için:
Kajun
Ceviz
Badem
3-5 dal nane yaprağı