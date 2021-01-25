Kesme tahtası seçerken bu detaylara dikkat

Öncelikle kesme tahtanızı seçerken hangi materyalden yapılmış olduğuna dikkat edin. Adı tahta olmakla birlikte ahşaptan yapılmış kesme tahtalarını kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü ahşap doğal olarak gözenekli bir yapıya sahiptir. Ahşabın yapısındaki ince çatlaklarda bakteri üreyebilir. Bu nedenle profesyonel mutfaklarda ahşap kesme tahtaları kullanılmaz.

Plastik ve cam, gözenekli olmadığından gıda güvenliği anlamında daha fazla öne çıkan materyallerdir. Ancak cam bıçakların en büyük düşmanıdır. Dahası cam kesme tahtalarında yere düşüp kırılma tehlikesi vardır. Bu nedenle profesyonel mutfaklarda cam kesme tahtaları da kullanılmaz.

Plastik ya da akrilikten yapılmış kesme tahtaları hem gıda güvenliği hem de kullanım kolaylığı açısından tercih edilmelidir.

MALZEMEYE GÖRE KESME TAHTASI SEÇİMİ

İkinci olarak çapraz bulaşmayı önlemek için aynı tahtayı birden fazla işlemde kullanmaktan kaçının. Taze sebze meyveler veya ekmek gibi pişirmeden yediğiniz şeyleri et kestiğiniz ya da balık ayıkladığınız tahtaların üzerinde kesmeyin. Aksi takdirde çiğ etteki bakteriler, ekmeğinize ya da salatanıza bulaşabilir.

Tahtaları ayırma işlemini bir üst aşamaya taşımak isterseniz, renk kodlu tahtalar da kullanabilirsiniz.

Bu tahtalarda kural şudur:

Kırmızı tahta - Çiğ kırmızı et

Sarı tahta - Çiğ kanatlı etleri

Mavi - Çiğ deniz ürünleri

Yeşil - Sebze ve meyveler

Beyaz - Süt ürünleri ve unlu mamuller

Kahverengi - Pişmiş ürünler

KESME TAHTASI NASIL TEMİZLENMELİ?

Kullandığınız kesme tahtasını iyice temizlemek için her kullanımdan sonra sıcak, deterjanlı suyla yıkamalısınız. Ardından temiz suyla durulayıp ya kağıt havluyla kurulayın ya da kendi kendine kurumaya bırakın. Ancak mutfak bezi kullanmamaya çalışın. Mutfak bezleri mutfakta her yere değdiğinden, bakterinin yayılması için de çok uygun araçlardır.

Akrilik ve plastik kesme tahtaları bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Bu da tahtanızın hijyeni için etkili bir yöntemdir. Ancak ahşap tahtalar makinede çatlayıp kırılabilir.

Eğer bulaşık makineniz yoksa, 3,5-4 litre kadar suya 1 yemek kaşığı kadar çamaşır suyu koyup kesme tahtalarınızı bu karışımda hijyenize edebilirsiniz. Ancak kullanacağınız çamaşır suyunun parfümlü olmamasına dikkat edin.