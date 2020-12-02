Kesme tahtanızı kullanırken işinizi kolaylaştıracak 4 ipucu

Çekmeceye yerleştirin



Mutfağınız çok küçük ve tezgahınızda yeterli alanınız yok mu? Endişelenmeyin, sadece bir çekmeceyi açın ve tahtanızı çekmecenin üzerine yerleştirin. Ancak çekmeceye çok fazla ağırlık yüklememeye çalışın, bunun yerine kesme ve doğrama işlemlerinizi önceden daha sağlam yüzeylerde yapın ve burayı bekletme bölgesi veya servis alanı olarak kullanın. Kesme tahtanızın boyutuna bağlı olarak aynı şeyi lavabonuzun üzerinde de yapabilirsiniz.



Çalışırken sabitleyin



Mutfakta yemek hazırlarken kesme tahtasının sürekli kayıyor olmasından şikayet ederiz. Buna engel olmak için, çalışırken tahtayı önceden altına nemli bir kağıt havlu koyarak yerinde tutun. Kaymasını önlemek için tahtanın her iki tarafını da iki büyük lastikle sabitleyebilirsiniz.



Rafa yerleştirin



Birden fazla kesme tahtanız varsa, muhtemelen hepsini yerleştirecek alanı yaratamıyor olabilirsiniz. Bunun yerine mutfak raflarına dikey olarak yerleştirerek, kitapların arasında şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylelikle hem gözünüzün önünde olur hem de göze batmazlar.



Mutfak gereçlerinin altına yerleştirin



Tezgahınız diğer eşyalarla yeterince doluysa, kesme tahtasını örneğin bir tost makinesinin ya da ekmek kızartma makinesinin altına yerleştirebilirsiniz.