Keşkül nedir? Keşkülü fukara (keşkül) nasıl yapılır? Adım adım keşkül tarifi

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, doyurucu olması ve tok tutması sebebiyle fakirlere dağıtıldığına dair rivayet bulunan keşkül, adını Mevlevi dervişlerin boyunlarına astıkları ve keşkül adı verilen Hindistan cevizi kabuğundan yapılma kaplardan alıyor. Keşkül, süt, dövülmüş badem, şeker, pirinç unu ve patates unu ile yapılır. Bir Osmanlı tatlısı olan keşkülün orijinal tarifinde pirinç unu yerine sübye şerbeti kullanıldığı bilinmektedir. Pişirme tekniği muhallebiler gibidir. Kaynama sona ererken sütün içinde hindistancevizi tozu dökülür. Kâselerin üzeri çekilmiş badem, çam fıstığı ve fıstık ile süslenir.

Keşkül Yapımı için malzemeler



1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 su bardağı çekilmiş badem

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yarım çay bardağı su



Keşkül tatlısı tarifi



Su ve nişasta hariç bütün malzemeleri tencereye alın ve kaynayana dek karıştırın.

Küçük bir kapta su ve nişastayı da karıştırıp tencereye ekleyin.

Tatlınız pişince kaselere eşit olarak dağıtın.

Bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...