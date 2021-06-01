Keşkül nasıl yapılır? Adım adım keşkül tarifi

Keşkülü hazırlarken sürekli karıştırmalısınız. Bu şekilde tatlınızın topaklanmasını önlersiniz. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bu nefis lezzet, kolay hazırlanmasının yanı sıra oldukça da hafif bir alternatif. Sofranızda bu keşkül tatlısına da yer vermek isterseniz, malzeme listesi ve tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

1 litre süt

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 su bardağı çekilmiş badem

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Nişasta ve su dışındaki bütün malzemeleri bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Su ve nişastayı da küçük bir kasede karıştırın ve tencereye ilave edin. Tatlınız piştikten sonra kaselere eşit olarak koyun. Keşkül tatlınızı bir bir süre dinlendirip servis edebilirsiniz.