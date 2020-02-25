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Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:41,
Kereviz yaprağı salatası tarifi
Kereviz genelde kökünü yiyip saplarını ve yapraklarını attığımız bir sebze ama bu çok yanlış bir hareket. Çünkü mis gibi aromasıyla kereviz yaprağı da çok besleyici ve lezzetli bir sebze. Hatta yurt dışında bizimkinin aksine kerevizin kökü değil sapları ve yaprakları tüketiliyor genelde. Siz de bizim gibi kerevizin yaprağını atmaya kıyamayanlardansanız bu salatayı mutlaka denemelisiniz. İşte kolay mı kolay tarifi…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram kerevizin yaprakları
- 1 demet maydanoz
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet havuç
- 1 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Pul biber
Kereviz yaprağı salatası tarifi nasıl yapılır?
Kereviz yapraklarını ve maydanozları ince ince kıyın.
Biberi ince halkalar halinde doğrayın.
Havucu rendeleyin.
Tüm malzemeyi harmanlayın.
Sosu için limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve pul biberi karıştırıp sebzelerin üzerine dökün ve servis edin.