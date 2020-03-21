MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Çorba Tarifleri Haberleri Kereviz yaprağı çorbası tarifi
GeriÇorba Tarifleri Kereviz yaprağı çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.03.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Kereviz yaprağı çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kereviz yaprağı çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Kereviz Türkiye’de genelde kökü tüketilen bir sebze ama sapı ve yaprakları da ziyan edilmeyecek kadar faydalı. Peki bu çok faydalı yaprakların yanına yine çok faydalı kapya biberi ekleyip nefis bir çorba yapmaya ne dersiniz? E o halde gelsin tarifimiz…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet kerevizin sapları ve yaprakları
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet köy biberi
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Un
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • Yarım limonun suyu

Kereviz yaprağı çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Kerevizin sap ve yapraklarını yıkayıp ufak ufak doğrayın.

Soğan ve biberi de yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp soğan ve biberleri yağda kavurun.

Ardından kerevizi ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuzu ve suyu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Bu arada yoğurt, un ve limon suyunu çırpın.

Çorbanın sebzeleri pişince blender’dan geçirin.

İçine çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdığınız terbiyeyi çorbaya ilave edin.

Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Birbirinden lezzetli 4 şifa çorbası tarifi!
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi