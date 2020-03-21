Kereviz yaprağı çorbası tarifi

Kerevizin sap ve yapraklarını yıkayıp ufak ufak doğrayın.

Soğan ve biberi de yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tencerede kızdırıp soğan ve biberleri yağda kavurun.

Ardından kerevizi ekleyip kavurmaya devam edin.

Tuzu ve suyu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Bu arada yoğurt, un ve limon suyunu çırpın.

Çorbanın sebzeleri pişince blender’dan geçirin.

İçine çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdığınız terbiyeyi çorbaya ilave edin.

Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.