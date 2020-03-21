Kereviz yaprağı çorbası tarifi
Kereviz Türkiye’de genelde kökü tüketilen bir sebze ama sapı ve yaprakları da ziyan edilmeyecek kadar faydalı. Peki bu çok faydalı yaprakların yanına yine çok faydalı kapya biberi ekleyip nefis bir çorba yapmaya ne dersiniz? E o halde gelsin tarifimiz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet kerevizin sapları ve yaprakları
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet köy biberi
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Un
- 1,5 su bardağı yoğurt
- Yarım limonun suyu
Kereviz yaprağı çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Kerevizin sap ve yapraklarını yıkayıp ufak ufak doğrayın.
Soğan ve biberi de yemeklik doğrayın.
Sıvı yağı tencerede kızdırıp soğan ve biberleri yağda kavurun.
Ardından kerevizi ekleyip kavurmaya devam edin.
Tuzu ve suyu da ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
Bu arada yoğurt, un ve limon suyunu çırpın.
Çorbanın sebzeleri pişince blender’dan geçirin.
İçine çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdığınız terbiyeyi çorbaya ilave edin.
Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.