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Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:23,
Kereviz ve havuç salatası tarifi
Kereviz ve havuç özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerin başında geliyor. Ancak bu sebzeler, özellikle de kereviz herkes tarafından pek sevilmiyor. Ancak bu sebzeleri pişirmek yerine rendeleyip salata yaparak tüketimini kolaylaştırabilirsiniz. Üstelik çiğ olarak tükettiğiniz için besin değerleri de daha yüksek olacaktır. O zaman sözü uzatmadan tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet küçük boy kereviz
- 1 adet havuç
- 2 diş sarımsak
- 7 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tutam dereotu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam tuz
- 1 yemek kaşığı ceviz içi
Kereviz ve havuç salatası tarifi nasıl yapılır?
Havucu ve kerevizi yıkayıp, dış kabuklarını soyun.
Derince bir kaseye rendenin iri tarafı ile rendeleyin.
Üstüne sarımsakları da rendeledikten sonra yoğurdu ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin.
Tüm malzemeyi güzelce karıştırın ve bir servis tabağına alın.
Ceviz içi ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun…