Kereviz ve havuç salatası tarifi

Havucu ve kerevizi yıkayıp, dış kabuklarını soyun.

Derince bir kaseye rendenin iri tarafı ile rendeleyin.

Üstüne sarımsakları da rendeledikten sonra yoğurdu ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin.

Tüm malzemeyi güzelce karıştırın ve bir servis tabağına alın.

Ceviz içi ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun…