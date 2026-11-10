Kereviz çorbası, kadife gibi kıvamı ve zengin sebze içeriğiyle sofralarınıza nefis bir çorba seçeneği oluyor. Havuç, patates ve karamelize soğanın tereyağında kavrulmasıyla hazırlanan bu sıcacık çorba, damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Sıvı krema ilavesiyle lezzeti artan kereviz çorbası, tam mevsiminde hazırlanan sebzelerle tadına doyum olmuyor. İşte kereviz çorbası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...