Kereviz çorbası tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Kereviz çorbası, kadife gibi kıvamı ve zengin sebze içeriğiyle sofralarınıza nefis bir çorba seçeneği oluyor. Havuç, patates ve karamelize soğanın tereyağında kavrulmasıyla hazırlanan bu sıcacık çorba, damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Sıvı krema ilavesiyle lezzeti artan kereviz çorbası, tam mevsiminde hazırlanan sebzelerle tadına doyum olmuyor. İşte kereviz çorbası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
1 adet büyük boy kereviz
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
2 diş sarımsak
1 adet patates
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım paket sıvı krema
Yarım çay kaşığı zerdeçal
1.5 çay kaşığı tuz
5 su bardağı su
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Kerevizi, havucu, patatesi ve soğanı ince küp şeklinde doğrayın.
Pişirme aşaması
Bir tencereye sıvı yağı ekleyin. Soğanı ilave ederek karamelize olana kadar kavurun. Havucu ve sarımsağı ekleyip 2 dakika süresince kavurmaya devam edin.Tereyağı ve unu ekleyip kokusu gelene kadar kavurun. Kerevizi ve patatesi ekleyip 2 dakika kavurarak üzerlerine suyu ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Kıvam verme aşaması
Çorbayı pürüzsüz kıvam alana kadar el blenderinden geçirin. Tencereyi tekrar ocağa alıp tuz, zerdeçal ve kremayı ekleyip karıştırın.
Servis aşaması
Çorbayı uygun bir kaseye alıp isteğe göre taze yeşilliklerle süsleyerek sıcak servis edin.