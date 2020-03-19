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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Kemik suyu çorbası tarifi

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Kemik suyu çorbası tarifi
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Kemik suyu çok güçlü bir kolajen kaynağı olduğu için vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından bol miktarda tüketilmesi tavsiye edilenlerden. Peki kemik suyu çorbasını evde nasıl yapabilirsiniz? İşte dilerseniz içine şehriye ekleyerek de yapabileceğiniz çok lezzetli ve çok şifalı bir tarif…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4 adet haşlamalık dana ya da kuzu kemiği
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1,5-2 litre su
  • 1 adet defne yaprağı
  • 4-5 adet tane karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kemik suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Kemikleri düdüklü tencereye alın.

Üzerine iri doğranmış soğanı, sarımsağı, defne yaprağını, tuzu ve tane karabiberleri ekleyin.

Suyunu da ekleyip 30-40 dakika kadar kapağı kapalı halde haşlayın.

Kemikler (ve varsa üzerindeki etler) iyice yumuşayıp lezzeti suya geçince kemikleri ve diğer malzemeleri tencereden alın. (Et varsa parçalayıp çorbaya ekleyebilirsiniz.)

Çorbanız servise hazırdır. Afiyet olsun…

Et Suyu Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
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