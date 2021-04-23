Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Tam kıvamında Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısını hazırlarken dilerseniz süzme peynir de kullanabilirsiniz. Hamurunuz yumuşak kıvam olursa unu azar azar eklemeye dikkat edin. Ayrıca tatlı hamurunuzu hazırladıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirebilirsiniz.

MALZEMELER:

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

NASIL YAPILIR?

Tatlınızın ilk olarak şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri tencerede kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yumurta, sıvı yağ ve yoğurdu bir kasede çırpın. Üzerine irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin. Daha sonra da unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğüne parçalar alın ve fırın tepsisine dizin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Tatlınızı fırından çıkarınca soğuk şerbetini üzerine gezdirin.