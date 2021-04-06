Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte Kemalpaşa tatlısının püf noktaları

Kemalpaşa Tatlısı Tarifi

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamuru için;

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı margarin

250 gr tuzsuz taze beyaz peynir

Üzeri için;

Hindistan cevizi ya da Antep fıstığı

Kemalpaşa Tatlısı Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın.

Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun.

Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerini ufalanmış fındık, Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile süsleyin.

Kemalpaşa tatlısını dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Kemalpaşa Tatlısının Püf Noktaları

Aslında Kemalpaşa tatlısını yapmanın en zor noktası şerbetini tutturmaktır. Ancak diğer püf noktalarına gelin birlikte bakalım.

-Tatlının içerisine beyaz peynir yerine, mozarella peyniri veya süzme peynir de kullanabilirsiniz.

-Eğer hamurun kıvamı yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz.

-Hamurun üzerini örtüp 15 dakika dinlendirmek daha kıvamlı olmasını sağlar.

-Hamurları pişirmeye başladığınızda tencerenin kapağını açmayın. 10 dakika sonunda tatlının pişip pişmediğine bakmanızda fayda var.

-Pişen tatlıları tencereden başka bir kaba aktarın ve buzdolabında bekletin. Tatlıları alırken kaşık veya çatal kullanmayın. Aksi halde hamurlar dağılabilir.