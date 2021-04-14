Keledoş nasıl yapılır? Evde keledoş yapımı için pratik tarifi
Keledoş, Van mutfağından geleneksel bir lezzet. Fakat Ağrı'da da severek tüketilen bir lezzet. Siz de evinizde bu yöresel tarifi deneyebilirsiniz. Peki keledoş nasıl yapılır? Evde keledoş yapımı için pratik tarifi...
Keledoş, Van mutfağının tescilli bir yemeği. Akpancar adı verilen özel bir ot ve kurut denilen kurutulmuş yoğurt ile hazırlanıyor. Farklı bir şeyler hazırlamak isterseniz, keledoş tarifini deneyebilirsiniz. İşte keledoş malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER:
Kavurma eti
Yarım su bardağı nohut
1 su bardağı aşurelik buğday
Yarım su bardağı yeşil mercimek
2 avuç akpancar
3 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı kurut
NASIL YAPILIR?
Nohut ve buğdayı bir tencerede haşlayın. Pişmeye yakın üzerine yeşil mercimeği ekleyin. Hepsi piştikten sonra akpancar ve eti ilave edin. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ezdiğiniz kurutu da ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve pişince ocaktan alın. Üzerine de tereyağını ekleyin. Yemeğin sıcağı ile tereyağı eriyince sıcak olarak servis edin.