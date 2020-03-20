Kekten çikolatalı trüf tarifi
Kek evlerimizde çok sevilen hamur işlerinden ama bayatlayınca da pek yüzüne bakılmıyor maalesef. Peki bayatlayan kekinizi atıp ziyan mı edeceksiniz? Tabii ki hayır, onun yerine nefis bir çikolatalı trüf yapacaksınız. Birkaç pratik malzemeyle kolayca yapabileceğiniz bu tatlıyı çayın kahvenin yanında atıştırmalığa ihtiyacınız olduğunda zevkle tükeceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- Kakaolu kek
- 1 kutu krema
- 40 gram sütlü çikolata
- 80 gram bitter çikolata
- Yarım su bardağı dövülmüş
Süslemek için:
- Hindistan cevizi
- Damla çikolata
- Fındık
- Ceviz
- Antep fıstığı
Kekten çikolatalı trüf tarifi Nasıl yapılır?
Kremayı tencereye koyup kaynatın.
Çikolataları parçalayıp kremaya ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.
Ilınan karışımın içine ufaladığınız keki ve dövdüğünüz fındıkları ilave edin.
Malzemeleri güzelce yoğurup kaynaşmasını sağlayın.
Dondurucuda 1 saat beklettikten sonra karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak top yapın.
Hindistan cevizi, damla çikolata, fındık, ceviz, Antep fıstığı gibi süsleme malzemelerinden istediğinize bulayın.
Soğuk servis edin. Afiyet olsun...