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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 23.06.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Kekik suyu nasıl yapılır?

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Kekik suyu nasıl yapılır?
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Kekik yemeklerimizin en önemli lezzet faktörlerinden. Kekik suyu da geçmişten günümüze sağlığa faydaları nedeniyle tüketilen bir ürün. Aktarlarda satılabilen kekik suyu evde de yapılabiliyor. Bunun için sadece biraz kekiğe biraz da suya ihtiyacınız var. Siz de kekik suyunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız işte tarifi…

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekik

2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Suyu kaynatıp ateşten alın.

İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.

Ardından süzüp içebilirsiniz. Şifa olsun…

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