Kekik nasıl kurutulur? Evde yabani kekiki top ve bilye olarak fırında kurutma yöntemleri

Kekik, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır Taze kekik ot olarak kullanılsa da kurutularak baharat haline getirilebilir. Kekik kurutmanın da bazı önemli noktaları bulunmaktadır.

Kekik Nasıl Kurutulur?

Maydanozgiller familyasına ait olan kekik taze olmasının yanında kurutularak da tüketilebilir. B,C, A, K, Evitaminleri ve folik asit barındıran kekik çeşitli yemeklere aroma katmaktadır. Kekik kurutmak için öncelikle pazardan en iyi kekikler seçilir. Sonrasında alınan kekikler bol su ile yıkanmalıdır. Yıkanan kekikler süzgece konularak suyunun iyice süzülmesi gerekir. Kekikler süzgeçte bekletildikten sonra kağıt havlunun üzerine konulur.

Kağıt havlu içerisinde kekik iyice kurutulur. Temiz bir bezin içerisine kekik dalları aralıklı olarak dizilmektedir. Daha sonra ise kekik güneş görmeyen gölge ve serin bir yerde kurutulmalıdır. Kekikler kurutulurken ara sıra kontrol edilmelidir. Bez içerisine konulan kekikler yaklaşık bir hafta içerisinde kuruyacaktır. Kekikler kuruduktan sonra yaprakları sap kısmından ayrılmalıdır. Yapraklar ayrıldıktan sonra ise avuç içine alınarak ufalanabilir. Kuruyan tüm kekiklerin bozulmaması ve yumuşamaması için doğru saklama yöntemleri kullanılmalıdır.

Evde Yabani Kekiki Top ve Bilye Olarak Fırında Kurutma Yöntemleri

Doğadan toplanan yabani kekikler evde doğal yöntemler ile rahatlıkla kurutulabilir. İyice temizlenen ve kurulanan yabani kekikler birbirinden farklı yöntemler ile kurutulabilir. Öncelikle doğal yöntemler ile kekik güneşte kurutulmalıdır.

Güneş görmeyen sıcak ve gölge yerlerde kekik rahat bir şekilde kurutulabilir. En basit ve pratik yöntem budur. Bunun yanı sıra fırında da kekik kurutulabilir. O nedenle fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt açılmalıdır. Yağlı kağıdın üzerine de kekikler sıra ile dizilmelidir. Kekikler fırında yaklaşık 40 dakika içerisinde kuruyabilir. Taze kekik temizlendikten sonra demet haline getirilip bir yere asılır. Asılı olarak bir hafta duran kekikler rahatlıkla kurutulabilir.

Kekik'in Faydaları Nelerdir?

Kekik bitkisinin birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Kekik öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi pek çok rahatsızlığı önlemektedir. Hem baharat hem de ilaç olarak kullanılan kekik uçucu yağ olarak da kullanılabilmektedir. Öksürüğü rahatlatan kekik spazmı önlemeye yardımcı olacaktır. Güçlü bir balgam söktürücü olan kekik aromatik bir özelliğe sahiptir. Üst solunum yollarını rahatlatan kekik aynı zamanda ilaç sanayiinde de kullanılır.

Kekik kalp sağlığını koruması ile bilinmektedir. Kansere karşı koruyucu olan kekik göz sağlığına da iyi gelir. Kekik solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi etmektedir. Sindirim sistemi sorunlarına gideren kekik bağışıklık sistemini de önemli ölçüde güçlendirmektedir. A ve C vitamini barındıran kekik özellikle soğuk kış aylarında kullanılmalıdır. Kekik, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırması ile bilinir. Özellikle kekik yağı yaraların üzerine uygulandığında yaralar hızla giderilecektir.

Kekik Çayının Yararları Nelerdir?

Kekik çayı genellikle kuru kekikten yapılmaktadır. Kekik çayının ise birbirinden çok yararı bulunur. Kekik çayı genellikle adet kanaması şiddetli geçen kadınlar tarafından tüketilmelidir. Kekik çayı düzenli tüketildiğinde adet kanamasının gecikmesini engellemektedir. A vitamini açısından zengin olan kekik çayı kişileri gece körlüğüne karşı korumaktadır. Kış aylarında kekik çayı tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Üst solunum yolları enfeksiyonlarını engelleyen kekik çayı akut bronşit semptomları hafifletmektedir. Kekik yağı cilt sağlığına iyi gelmektedir. Kekik çayı düzenli tüketildiği takdirde güçlü bir antioksidan olacaktır. Kekik çayı özellikle kadın sağlığı için de büyük bir önem taşımaktadır. O nedenle kekik çayı rahatlıkla tüketilebilir.