Kek gibi mücver!

Denemelerle yeni tatlar ve yeni sunumlar yakalamak hiç zor değil aslında... Yeter ki mutfakta cesur olun ve deneyin! Fırında, muffin kek kalıplarında pişirdiğim mücver de öyle oldu. İçine kendi yakıştırdığınız malzemeleri ekleyebilirsiniz. Böylece sebze yemeyen ufaklıklar, belki de kek yeme sevdasıyla sebze yemiş olurlar.

FIRINDA KABAK MÜCVER

(4 kişilik)

Malzemeler:

3 adet taze kabak

3 yumurta

1,5 su bardağı un

Yarım demet dereotu

1 kahve fincanı sıvı yağ

Tuz

Nasıl yapılır?

Kabakları yıkayıp büyük bir kasenin içine rendeleyin. Başka bir kasede yumurtaları biraz tuz ekleyerek çırpın. Dereotunu incecik kıyıp unla birlikte yumurtaya ekleyip çırpın.

Bu arada kabaklar çok sulu ise suyunu sıkın. Karışımı rendelenmiş kabağın üzerine döküp akışkan kek hamuru kıvamında iyice karıştırın. Gerekirse 1-2 kaşık daha un ekleyin.

Fırını 180 derecede ısıtın. Muffin kalıplarını yağlayın. Karışımdan 1 kepçe dolusu kadar alıp kalıp gözlerini doldurun. 25-30 dakika pişirin. Sıcak, ılık ya da soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun.

Not: Geçen hafta da ekmek gibi kekler başlıklı yazımda tuzlu kek tariflerimi paylaşmıştım sizlerle. Onlara da bir göz atabilirsiniz...