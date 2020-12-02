Kefir mi kombucha mı? İkisini de deneyin kararı kendiniz verin

KEFİR NASIL YAPILIR? EVDE KEFİR YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Kefir mayalı bir içecek. Sütün peynir ya da yoğurt gibi mayalanmasıyla elde edilen kefir için temiz bir kavanoza, kefir mayasına ve süte ihtiyacınız var.

Ortamdaki başka bakterilerin varlığı kefire zarar verebileceğinden kefir yapmadan önce öncelikle ellerinizi, ardından kefiri içine koyacağınız kavanozu iyice yıkayıp dezenfekte edin.

Kefir mayası lor peyniri görünümünde, top top toparlanan bir ürün. Kavanozunuzun büyüklüğüne göre bu toplardan bir ya da iki tane kullanmanız yeterli olur.

Kavanozun dibine yerleştirdiğiniz kefir mayasının üzerine oda sıcaklığındaki 1 litre sütü ekleyin. Doğal ve katkısız bir süt kullanmaya çalışın. İnek ya da keçi sütü kullanabilirsiniz.

Sütü ekledikten sonra kavanozun ağzını bir kağıt havlu ya da temiz bir tülbent gibi hava geçiren bir örtü ile örtün ve bir paket lastiği yardımıyla sabitleyin. Bu örtüyü 24 saat boyunca açmadan güneş almayan bir yerde (örneğin mutfak dolabının içi) bekletin. Burada kefiriniz 2 günde içilebilir kıvama gelecektir. Eğer daha koyu kıvamlı bir kefir istiyorsanız 3 gün de bekletebilirsiniz.

Son olarak kefirinizi plastik bir süzgeçle süzerek içindeki maya topaklarını ayırın. İçmeden önce buzdolabında soğutabilir ya da içine meyveler ve badem gibi yemişler katıp blender’dan geçirerek smoothie de yapabilirsiniz.

KOMBUCHA NASIL YAPILIR? EVDE KOMBUCHA YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Kombucha da bir başka önemli probiyotik. Sevenleri günden güne artan kombucha aslında bildiğimiz siyah ya da yeşil çayın özel bir maya ile fermente edilmiş hali. Bu nedenle sirkeye benzeyen bir tadı ve kokusu var.

Kombucha yapmak için bir parça kombu mantarı, yarım su bardağı kadar eskiden kalmış kombucha, 5 yemek kaşığı şeker, 6 gram çay, 4 su bardağı içme suyu gerekli.

Suyu ocakta 5 dakika kadar ısıttıktan sonra içine şekeri koyup karıştırın ve eritin. Çayı da bu suya ekleyip kısık ateşte demlenmesini bekleyin.

Demlediğiniz çayı süzüp oda sıcaklığına gelince 1 litrelik cam bir kavanoza aktarın. Mantarı ve eski çayı da yeni çaya ekleyin. Ancak kavanozu ağzına kadar doldurmayın. Üstte 2 parmak kadar boşluk kalması iyi olur. Aksi takdirde fermentasyon esnasında kavanoz taşabilir.

Kavanozun ağzını tıpkı kefirde olduğu gibi hava alacak şekilde saklayın ve kefirinizde olduğu gibi güneş görmeyen bir yere koyun. 1-2 haftalık sürede olgunlaşan kombucha’nın tadına 5’nci günden itibaren tahta ya da plastik bir kaşıkla bakabilirsiniz.

Çayın asitlik oranı olgunlaşma süresi uzadıkça artar, bu nedenle tadı keskinleşir. Dolayısıyla arada tadını kontrol etmenizde fayda var. Ancak içine kesinlikle metal sokmayın. Bu durum kefir için de geçerlidir.

Dilediğiniz lezzete gelen kombucha’nın içinden mantarı çıkarın ve çayınızı süzün. Bir dahaki kombucha için yine yarım bardak kadarını ayırmayı unutmayın. Çayınızı dilerseniz bu haliyle, dilerseniz de çeşitli baharatlarla ve balla aroma katarak tüketebilirsiniz.