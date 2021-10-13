Kefal balığı nasıl pişirilir? Kefal balığı tavada mı fırında mı pişirilmeli?

Balık yemeyi seven kişiler haftada bir veya birkaç kez balık yemektedirler. Balık yeme oranı da her geçen gün artmaktadır. İnsanların büyük bir bölümü genellikle sevdikleri balıkları pişirip yemeyi tercih etmektedirler. Kefalde sevilen ve sıklıkla tüketilen lezzetli balıklardan bir tanesidir. Bu balığı iyi bir şekilde pişirmeniz çok önemlidir.

Kefal Balığı Nasıl Pişirilir?

Kefal balığını pişirmeden önce temizlemeniz ve iyice yıkamanız gerekmektedir. Kefalin yaşadığı bölgeler arasında pis yerlerde bulunmaktadır. Bu yüzden kefali pişirmeden güzelce yıkayın. Kefali pişirmek için tava, ızgara veya fırın kullanabilirsiniz. Bu üç yöntemden dilediğinizi seçerek harika bir kefal yapabilirsiniz.

Kefali pişirmeden önce mutlaka zeytinyağı, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, limon suyu, tuz ve sarımsak ile soslayın. En az 2 saat buzdolabında beklettikten sonra pişirebilirsiniz.

Izgara İle Kefal Pişirimi

Kefal pişirmek için ızgaradan yardım alabilirsiniz. Yağlanmış olan ızgaraya önceden hazırladığınız kefalleri dizin ve pişmeye bırakın. Kefaller kızarmaya ve renk değiştirmeye başlayınca balığı ters düz edin. Kontrol ederek balıkları iyice pişirin. Kefali çok kurutmadan pişirmeye özen gösterin.

Tava İle Kefal Pişirimi

Arzu eden kişiler kefali tavada pişirebilir. Bunun için tavaya bir su bardağından biraz az sıvı yağ katın. Yağ iyice kızdığı zaman mısır ununa buladığınız kefalleri tavaya bırakın. Balıkları yakmadan zaman zaman kontrol ederek güzelce pişirin. Tavada kefal pişirmek için balığı fileto haline getirmeniz daha uygun olacaktır. Tabi fileto yapmadan da pişirim yapama şansınız bulunmaktadır.

Fırın İle Kefal Pişirimi

Kefali yağsız ve daha pratik bir halde pişirmek için fırını tercih etmelisiniz. Hazırlanan kefaller dolaptan çıkarılarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Bu arada fırını 180 dereceye getirip ısıtmayı unutmayın. Isınan fırına balıkları atın ve yaklaşık olarak 30 dakika sonra çıkarın. Eğer balıklar pişmemişse biraz daha fırında bekletebilirsiniz. Normal şartlarda fırında kefal için 30 dakika pişirim süresi yetmektedir.

Kefal Balığı Tavada mı, Fırında mı Pişirilmeli?

Kefal balığı özellikle Ocak ayı gibi oldukça yağlı ve lezzetli olmaktadır. İnsanlar bu balığı genellikle lezzetli olduğu zamanlarda tercih etmektedirler. Tabi burada önemli olan balığın piştikten sonra lezzetini kaybetmemesidir. Bunun için balığı en uygun şekilde pişirmek gerekmektedir. Kimine göre kefal balığı tavada pişirilmelidir. Kimine göre ise bu balığı fırında pişirmek daha doğrudur. Yani burada insanların damak tadı devreye girmektedir.

Kefal balığını fileto olarak pişireceğiniz zaman tavayı tercih etmeniz dada doğru olacaktır. Çünkü kefal balığı fileto şeklinde tavada çok güzel olmaktadır. Fileto olarak kızgın yağda pişirilen kefalin çok lezzetli olacağı kesindir.

Kefali bütün halde yapacaksınız eğer bunun için fırını tercih etmek gerekmektedir. Güzelce soslanmış ve dinlenmiş olan kefali fırına atabilirsiniz. Fırında iyice pişen kefali yemekten çok keyif alacaksınızdır. Kefali fırından çıkarmadan iyice piştiğinden emin olmalısınız.

Görüldüğü üzere kefali fırında veya tavada pişirebilirsiniz. Bu seçim size kalmış olan bir durumdur. Ancak kefalin fırında daha iyi piştiği de dikkat çekmektedir. Fırında pişirilen kefalin tadı çok güzel olur. Bu sayede az yağlı bir yemek yemiş olursunuz. Çünkü kefali tavada yapmak için yağa ihtiyaç vardır. Bu yağın sizi rahatsız etmemesi için kefali fırında yapmanız daha uygun olacaktır.