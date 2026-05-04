Hürriyet LezizzTariflerKedidili pasta tarifi (Videolu)
Hafifliği ve pratikliği ile çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kedi dili pasta, sütlü tatlı sevenler için enfes bir lezzet sunuyor. Yumuşacık muhallebisi ve üzerindeki ipek gibi çikolata sosuyla damaklarda nefis bir tat bırakırken, hazırlama kolaylığı sayesinde mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor. Ani gelen misafirleriniz için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem sunumuyla göz dolduruyor hem de hafifliğiyle keyifle tüketiliyor. İşte, videolu anlatımıyla kedidili tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1.5 paket kedi dili

Muhallebisi için:

  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Çikolata sos:

  • 1 paket toz çikolata sosu
  • 2.5 su bardağı süt
  • 1 paket sütlü çikolata

Kedidillerini ıslatmak için:

  • 1 su bardağı süt

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Muhallebinin hazırlanması
    Süt, toz şeker ve unu bir tencereye alıp kıvam alana kadar kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve krem şantiyi ekleyip çırpın.
  2. Çikolata sosunun hazırlanması
    Sütü bir tencereye alıp üzerine toz çikolata sosunu ilave edin ve kıvam alana kadar kaynatın. Çikolataları ilave edip karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Cam tepsiye muhallebiden bir kepçe döküp yayın. Üzerlerine kedi dillerini süt ile ıslatarak yerleştirin. Üzerine kalan muhallebiyi döküp spatula ile düzleştirin. Çikolata sosunu muhallebinin üzerine yayın ve buzdolabına alıp soğutun.
  4. Servis aşaması
    Pasta tabağına alıp toz Antep fıstığı serperek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
