Kedidili pasta nasıl yapılır? Kedidili pasta videolu tarifi ve püf noktaları
Kedidili pasta nasıl yapılır? Kedidili pasta videolu tarifi ve püf noktaları

Kedidili pasta, pratikliği ve hafifliğiyle en sevilen sütlü tatlı tatlılardan biridir. Hazırlanması oldukça zahmetsiz olan bu tarif, ipek gibi muhallebinin lezzetiyle dakikalar içinde hazırlanır. Ani gelen misafirler için kurtarıcı olan bu tatlı, pasta görünümüyle sofralara şıklık katar. Sunum esnasında kullanılan Antep fıstığı dokunuşuyla hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, hafif tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasındadır. İşte, kedidili pasta için videolu tarifi ve püf noktaları...

PÜF NOKTALARI

  • Kedi dillerini sütün içinde çok uzun süre bekletmeden hızlıca batırıp çıkarın.
  • Çikolata sosunu muhallebinin üzerine yaymadan önce muhallebinin soğuyup kabuk tuttuğundan emin olun.
  • Kedidillerini tepsiye dizerken şekerli kısımlarını üste bakacak şekilde yerleştirin.
  • Vaktiniz varsa tatlıyı buzdolabında bir gece dinlendirip servis edin.

KEDİDİLİ PASTA TARİFİ

Malzemeler

  • 1.5 paket kedi dili

Muhallebisi için:

  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Çikolata sosu için:

  • 1 paket toz çikolata sosu
  • 2.5 su bardağı süt
  • 1 paket sütlü çikolata

Kedidillerini ıslatmak için:

  • 1 su bardağı süt

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı

HAZIRLANMASI

Muhallebinin hazırlanması

Süt, toz şeker ve unu bir tencereye alıp kıvam alana kadar kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ve krem şantiyi ekleyip çırpın.

Çikolata sosunun hazırlanması

Sütü bir tencereye alıp üzerine toz çikolata sosunu ilave edin ve kıvam alana kadar kaynatın. Çikolataları ilave edip karıştırın.

Birleştirme aşaması

Cam tepsiye muhallebiden bir kepçe döküp yayın. Üzerlerine kedi dillerini süt ile ıslatarak yerleştirin. Üzerine kalan muhallebiyi döküp spatula ile düzleştirin. Çikolata sosunu muhallebinin üzerine yayın ve buzdolabına alıp soğutun.

Servis aşaması

Pasta tabağına alıp toz Antep fıstığı serperek servis edin. Afiyet olsun!

