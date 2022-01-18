Kedi batmaz nedir, nerenin yemeği? Kedi batmaz tarifi ve hikayesi

Bolu mutfağının en eski lezzetlerinden biri olan kedi batmaz yemeği hamurdan yapılıyor ve ister tatlı ister tuzlu şekilde hazırlanabiliyor. Kedi batmaz tarifi en az adı kadar hikayesi ile de merak uyandırıyor. İşte maharetli Bolu mutfağının kedi batmaz yemeği hakkında merak edilenler...

Kedi batmaz tarifi için malzemeler

Un

Su

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuzlu keş peyniri

Kedi batmaz hamuru nasıl yapılır?

Tencereyi ocağa alıp yarısına kadar su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan suya azar azar unu ekleyerek karıştırın.

Koyu kıvama gelene kadar unu ilave edin.

Üzerine tereyağ ve tuzu da ekleyip katı bir hamur kıvamını alana kadar pişirin.

Bir tabağın içine tuzlu keş peynirini rendeleyin.

Bir kaşık yardımıyla pişen hamurdan ceviz büyüklüğünde alarak bir tabağa yerleştirin. (Hamurun kaşığa yapışmaması için ara ara su dolu bir kaseye batırabilirsiniz.)

Üzerine tuzlu keş peyniri serpiştirin.

Eritilmiş tereyağını da üzerine gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...

Kedi batmaz yemeği hikayesi

Hikayeye göre, fakir bir ailenin oğlu bir gün bir kızı çok sever ve evlenir. Ancak oğlanın annesi bir türlü gelini sevmez. Eşine yemek yapmak isteyen kız mutfakta keş peyniri ve undan başka malzeme bulamaz. Ağlayarak bu iki malzemeden yemek yapmaya çalışır fakar ortaya güzel bir yemek çıkar. Yemeği bozmak için evdeki kedinin ayaklarını yemeğin üzerine batırmaya çalışır ancak kedinin ayağını bastırmayı bir türlü başaramaz. O günden sonra da bu yemeğin adı kedi batmaz olur.