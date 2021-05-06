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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 06.05.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Kazandibi tarifi: Evde kazandibi yapımı ve malzemeleri

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Kazandibi tarifi: Evde kazandibi yapımı ve malzemeleri

Kazandibi, sütlü tatlıları sevenlerin favorilerinden biri. Yapımı da oldukça pratik. Kıvamı ve lezzetiyle misafir sofralarınızın yıldızı olacak. Peki kazandibi nasıl yapılır? İşte evde kazandibi tarifi ve malzemeleri...

Kazandibi, hafif tatlıları tercih edenler için harika bir seçenek. Büyük küçük herkesin severek tükettiği kazandibi tarifi de merak ediliyor. Hazırlanışı oldukça pratik. Eğer denemek isterseniz, kazandibi yapımını sizin için derledik.

MALZEMELER:

6 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı pirinç unu
Tarçın

NASIL YAPILIR?

Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alıp çırpın. Güzelce karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebini kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın. Hazırladığınız muhallebiden bir kepçe alın. Tepsiye yerleştirip tarçın ve pudra şekeri ile karıştırın. Ardından güzelce tepsiye yayın ve tepsiyi çevirerek tatlınızı kahverengi hale gelene kadar pişirin. Daha sonra kalan muhallebiyi de tepsiye ekleyip yayın. Kazandibini ocaktan alıp buzdolabında dinlendirin. Soğuduktan sonra şerit şeklinde dilimleyin ve rulo haline getirin. Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

 

 

 

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