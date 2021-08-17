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Haber Giriş: 17.08.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Kazandibi nasıl yapılır? Kolay Kazandibi tarifi ve malzemeleri

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Kazandibi nasıl yapılır? Kolay Kazandibi tarifi ve malzemeleri

Kazandibi, yapımı basit gibi görünse de kıvamını tutturması meşakkat isteyen bir tatlıdır. Kazandibi malzemeleri arasında en kritik ve lezzeti sağladığı düşünülen madde ise tereyağıdır. Peki, evde kazandibi nasıl yapılır? İşte, kazandibi tarifi hakkında detaylı bilgiler

Kazandibi, hafif tatlı statüsünde bulunan oldukça lezzetli bir menü seçeneğidir. Büyük küçük herkesin severek tükettiği kazandibi tarifi de merak ediliyor. Hazırlanışı oldukça pratik. Eğer denemek isterseniz, kazandibi yapımını sizin için derledik.

MALZEMELER:

6 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı pudra şekeri
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı pirinç unu
Tarçın

NASIL YAPILIR?

Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alıp çırpın. Güzelce karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebini kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın. Hazırladığınız muhallebiden bir kepçe alın. Tepsiye yerleştirip tarçın ve pudra şekeri ile karıştırın. Ardından güzelce tepsiye yayın ve tepsiyi çevirerek tatlınızı kahverengi hale gelene kadar pişirin. Daha sonra kalan muhallebiyi de tepsiye ekleyip yayın. Kazandibini ocaktan alıp buzdolabında dinlendirin. Soğuduktan sonra şerit şeklinde dilimleyin ve rulo haline getirin. Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

 

 

 

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