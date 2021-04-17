Kazan kebabı nasıl yapılır? Adım adım kazan kebabı tarifi

Kazan Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

4 adet patlıcan

4 adet domates

İç harcı İçin;

500 gram yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kazan Kebabı Nasıl Yapılır?

İlk olarak yemeğimizin içini hazırlayarak başlayalım. Geniş bir kaba kıymanızı alın.

Kuru soğanı, domatesi ve biberleri ince ince doğrayıp, kıymayla yoğurun.

Salçayı, pul biberi, karabiberi ve tuzu da ekleyip yoğurmaya devam edin.

Son olarak zeytinyağını ekleyip, biraz daha yoğurduktan sonra patlıcanları hazırlamaya başlayalım.

Patlıcanları uzunluklarına göre 2’ye veya 3’e bölün, ancak tam kesmeden çizikler atın.

Domatesleri de daire şeklinde kesin ve kıymalı harçtan alarak patlıcanların her bölmesini bu harçtan doldurarak tencereye dizin.

Domatesleri de aynı şekilde doldurarak patlıcanların üstüne yerleştirin.

2-3 yemek kaşığı zeytinyağını tencerenin üstünden gezdirip su eklemeden, kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 2 saat kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.

Kazan Kebabı Yapmanın Püf Noktası

Yemek kendi suyunu bırakıp sonra çekecektir. Ekstra su eklememize gerek kalmayacaktır.

Kazan kebabınızın daha aromalı olmasını istiyorsanız, tencerenin altına kemik döşeyebilirsiniz.

Afiyet olsun.