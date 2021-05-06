Kayseri yağlaması tarifi: Meşhur Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Kayseri yağlaması, el emeği muhteşem bir lezzet örneği olarak evlerinize geliyor. Şebit adı verilen yufkasını hazırladıktan sonra oldukça kolay bir yapım aşaması olan Kayseri yağlaması nasıl yapılır diye merak edenleri haberimize alalım. İşte meşhur Kayseri yağlaması…

Kayseri Yağlaması Tarifi için Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

İçi için:

350 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Kayseri Yağlaması Nasıl Yapılır?

Unu yoğurma kabına alıp ortasını açın.

Mayayı ılık suda açıp süt, tuz, şeker ve yağla birlikte una ilave edin.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurduğunuz hamuru nemli bir örtünün altında mayalanmaya bırakın.

Bu esnada iç harcı için soğanı ve sivri biberi yemeklik doğrayın, domatesleri rendeleyin.

Kayseri yağlaması için kıymayı bir tavaya alıp kavurmaya başlayın.

Üzerine soğanı ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından domatesi ve salçayı da ilave edin birkaç kez karıştırın.

Tuz, karabiber ve ılık suyu da ekleyip sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Kayseri yağlamasının mayalanan hamurunu minik bezelere ayırıp 10 dakika kadar daha mayalandırın.

Ardından unladığınız tezgahın üzerinde açtığınız hamurları geniş bir tavada arkalı önlü çevirin.

Pişen hamurları aralarına kıymalı harç yayarak üst üste dizin.

En üste de kıymalı harç koyun ve sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Son olarak ince kıyılmış maydanoz serpip dilimlediğiniz yağlamayı pasta gibi dilim dilim servis edin. Afiyet olsun…

Kayseri Yağlamasının Püf noktası

Yağlama hamurunu hazırlarken süt ve suyu mutlaka ılık bir şekilde kullanın. Suyu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Mayalandırmadan açmaya ve pişirmeye çalışmayın. Açarken çok fazla un kullanmayın.