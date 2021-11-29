Kayseri yağlaması tarifi: MasterChef yağlama ve hamuru nasıl yapılır?

Kayseri yağlaması en sevilen ve şebit adı verilen yağlama hamurları hazırlandığı takdirde en pratik yöresel yemeklerimizden biridir. Eğer şebit hamurunuz yoksa yufkacılardan taze lavaş hamuru almanızı tavsiye ediyoruz. Aksi halde yağlama hamuru sosla bir araya geldiğinde yapışır ve hamurumsu bir hal alır. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte yağlama tarifi MasterChef farkıyla haberimizde...

Yağlama Malzemeleri

Hamur için:

6,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı ılık su

Tuz

Harcı için:

500 gram kıyma

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

3 adet sivri biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı salçası

1 su bardağı su

Pul biber

Karabiber

Tuz

Kayseri Yağlaması ve Yağlama Hamuru Nasıl Yapılır?

Un, tuz ve zeytinyağını yoğurma kabına alın ve yavaşça su ekleyerek yoğurun.

Daha sonra hamurunuzu küçük bezelere ayırın ve ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamurların her iki tarafını da tavada pişirin.

Diğer taraftanda yağlamanın iç harcını hazırlayın. Bunun için kıymayı, sıvı yağında suyunu salıp biraz çekene kadar kavurun.

Soğan ve biberleri de ince ince doğrayıp tavaya ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Ardından salçayı da ilave edip birkaç dakika kavurun.

Domatesin kabuklarını soyup küçük küp şeklinde doğrayın ve kıymalı harca ekleyin. Domatesler yumuşayınca suyu da ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

En son baharatları ve tuzu da ekleyip harcınızı ocaktan alın.

Pişen yufkaların arasına iç harcı ekledikten sonra kat kat koyun ve bir bıçak yardımı ile kesin.

Hazırladığınız yağlamaları sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...