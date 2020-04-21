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Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Kayseri mantısı tarifi

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Kayseri mantısı tarifi
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Geleneksel lezzetlerimizi sofralara taşımak için ramazandan daha iyi bir zaman olabileceğine inanmıyoruz. Örneğin mantı… Yoğurduyla sosuyla kimsenin karşı koyamadığı mantı hele bir de Kayseri usulü yapılırsa lezzetine doyum olmuyor. Bir kaşığa 40 tane sığdıranın becerikliliğini ispatladığı rivayet edilen Kayseri mantısını bir de bizim tarifimizle deneyin. Çok beğeneceksiniz!

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram Kayseri mantısı

Yoğurt sosu için:

  • 1 kase yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz

Salça sosu için:

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • Pul biber
  • Nane

Kayseri mantısı tarifi Nasıl yapılır?

Kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp haşlayın.

Ara ara kontrol edin fazla yumuşamamasına özen gösterin.

Sarımsakları ezin yoğurda katın ve biraz suyla seyreltin.

Tereyağını tavaya koyun.

Eriyip kızınca salçayı koyun ve kavurun.

Biraz suyla açın ve bir taşım kaynatın.

Süzdüğünüz mantının üzerine önce yoğurdu ardından salçalı sosu dökün. Sıcak servis yapın.

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