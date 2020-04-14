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Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Kayseri mantılı yüksük çorbası tarifi

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Kayseri mantılı yüksük çorbası tarifi
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Tencerenin kapağını açtığınızda buram buram Anadolu kokusu alacağınız, kendinizi memlekete gitmiş gibi hissedeceğiniz nefis bir çorba tarifimiz var bugün: Kayseri mantılı yüksük çorbası. İçindeki nohuduyla mantısıyla herkesin çok seveceği yüksük çorbasını bu ramazan siz de mutlaka denemelisiniz.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 250 gram Kayseri mantısı
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 8 su bardağı et suyu
  • 1 limonun suyu

Kayseri mantılı yüksük çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Çorbayı yapmadan 8-10 saat kadar önce nohudu ıslatın.

Çorbayı yapacağınız zaman haşlayıp suyunu süzün.

Et suyunu derin bir tencerede kaynatın.

Haşladığınız nohutları ve mantıları kaynayan et suyuna ekleyip mantılar yumuşayana kadar pişirin.

Bu sırada tereyağını bir tavada eritin.

Salça ve naneyi yağda kavurup kaynayan çorbaya ekleyin.

Limon suyunu da ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

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