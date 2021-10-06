Kayısı nasıl kurutulur? Evde taze gün kurusu kayısı güneşte ve fırında nasıl yapılır

Yaz mevsiminin gelişini haberdar den kayısı, Mayıs ayı sonlarında satılmaya başlar. Bilhassa Haziran ve Temmuz ayları, kayısının oldukça lezzetli olduğu aylar şeklinde bilinmektedir. Demir açısından zengin içeriklere sahip olan kayısı, yüksek miktarda diyet lifi içermektedir. Bundan ötürü diyet programlarında kendine yer edinmektedir. Bunun dışında metabolizmayı hızlandırmasından ötürü, tatlılarda da kullanılmaktadır. Kayısı, oldukça kısa zamanda kurtulan bir meyvedir. Bunların yanı sıra göz sağlığını koruyarak, kan basıncını dengede tutar. Kayısının kurutulmuş hali; bütün yararlarını ve tadını bünyesinde barındırır.

Kayısı Nasıl Kurutulur?

Kayısıların kurutulması adına en sık kullanılan yöntem; güneşte ipe dizerek kurutmaktır. Kayısı kurutmak adına ilk önce kayısıların çekirdeklerini çıkarmak önemlidir. Bol su ile yıkanan kayısıların ortalarından küçük bir delik açılmalıdır. Bu delikler içerisinde ip geçirip, güneş alan yere asmak gereklidir.

Bir diğer yöntem ise; kayısıların iyice yıkandıktan sonra balkon ya da terasa temiz çarşaf koyarak da serilmesidir. Çarşafın üstüne kayısılar üst üste gelmeyecek biçimde dizildikten sonra 3 gün boyunca güneşe bırakmak önemlidir. 3 gün bekleyen kayısılar; çekirdekleri çıkarılmaya hazır hale gelir. Bunun adına kayısının alt bölümünden bastırılarak çekirdeğinin üst bölümünden çıkarılması gerekmektedir. Çekirdekleri alınan kayısıların yeniden güneşe bırakılması önemlidir.

Evde Taze Gün Kurusu Kayısı Güneşte Nasıl Kurutulur?

Evde kayısı kurutmak adına en fazla kullanılan metot; güneşle kurutmaktır. Kayısı; güneşin altında bekletildiği zaman rengi koyulaşır ve suyu emilir. Bu yüzden ''gün kurusu kayısı'' ismi verilen kuru kayısılar sağlanmaktadır. Kayısıların güneşte kurutulması için yapılması gerekenler ise;

- Kayısıları kurutmak için ilk önce çürük olanlar ayıklanmalıdır.

- Kurutma metodu adına çok yumuşak ve çok sert olmayan kayısıların tercih edilmesi önemlidir.

- Kayısılar, güneş gören ve temiz bez serilen bir yerde konulmalıdır.

- Kayısıların çekirdekleri alınmadan bezin üzerine dizilmeli ve 3 gün civarı beklenmelidir. Daha fazla ihtiyaç duymaları halinde 2 gün daha bekletilmelidir.

- 3 gün sonra kayısılar el ile hafifçe bastırılmalıdır. Kayısıların içerisinden su dışarı çıkıyor ise, elle sağ bölümüne bastırıp çekirdekler alınmalıdır.

- Bu işlem, kayısıların çok yumuşak olması durumunda yapılırsa, içerisindeki etli bölüm de dışarı çıkar.

- Çekirdekleri alınan kayısılar, güneş ışığında 1 hafta bekletmek önemlidir.

- Kişinin istediği kıvama geldiği zaman kayısılar toplanabilir.

Evde Gün Kurusu Kayısı Fırında Nasıl Yapılır?

Kayısı kurutmak isteyen ve güneşli ortam bulamayan kişilerin başvurduğu bir diğer yöntem ise; fırın içerisinde kayısı kurutma işlemidir. Fırında kayısı kurutma metodunu tercih etmek isteyenlerin bazı durumlara dikkat etmesi önemlidir. Fırında kayısı kurutma yöntemi için; tercih edilen olgun kayısıları iyi bir şekilde yıkayarak, kurutulmalıdır. Daha sonra kayısılar ortadan bölünerek, çekirdekleri alınır. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra yağlı kağıt koyarak, kayısıların etki bölümü yukarı bakacak biçimde tepsiye dizilmelidir.

70 derece önceden ısıtılan fırına tepsi yerleştirilmeli ve bu ısı ile kayısılar ara sıra çevrilerek 6 saat kadar kurutulmalıdır. Bu işlem; fırından fırına göre değişiklik gösterebilir. Fırının performansına göre bu zaman dilimi biraz daha uzayabilir. Kayısılar yavaşça suyunu kaybederek kuruyacaktır. Kişi damak tadına göre ve istediği kıvama gelince kayısıları, fırından alabilir ve uygun koşullarda saklayarak, tüketebilir.