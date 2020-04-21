Kavurmalı pilav tarifi
Kavurma ve pilav ikilisi akıllara genelde Kurban Bayramı’nı getirir ancak bu lezzeti bayram gelmeden evvel de kolayca hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. Blok halindeki kavurmalar bu konuda işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Eğer iftar sofranız için eti pilavı bir arada pratik bir tarif ararsanız, kavurmalı pilavı mutlaka denemelisiniz. Yanında ayran ve salatayla tek başına bir öğün olacaktır. Şimdiden afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram kavurma
- 2 su bardağı pirinç
- 1 fincan arpa şehriye
- 3 su bardağı sıcak et suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Kavurmalı pilav tarifi Nasıl yapılır?
Pirinçleri pilavı yapmadan yarım saat kadar önce sıcak suda ıslatıp nişastalarını salmalarını bekleyin.
Ardından süzüp bol suyla güzelce yıkayın.
Et suyunu ısıtıp hazır bekletin.
Tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırıp önce şehriyeleri ardından da süzdüğünüz pirinçleri güzelce kavurun.
Sıcak et suyunu ve tuzu da tencereye ekleyip altını kıstıktan sonra pirinçler suyu çekene kadar pişirin.
Pişen pilavı ocaktan alıp üzerine bir kağıt havlu örterek demlendirin.
Bu esnada kavurmayı küp küp doğrayıp yapışmaz bir tavada kendi yağında kavurun.
Pilavı tabaklara alıp üzerine kavurmayı ekleyin ve sıcak servis edin.
Dilerseniz kavurmayı doğrudan pilava ekleyip karıştırarak da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…