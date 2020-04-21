Kavurmalı pilav tarifi

Pirinçleri pilavı yapmadan yarım saat kadar önce sıcak suda ıslatıp nişastalarını salmalarını bekleyin.

Ardından süzüp bol suyla güzelce yıkayın.

Et suyunu ısıtıp hazır bekletin.

Tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresinde kızdırıp önce şehriyeleri ardından da süzdüğünüz pirinçleri güzelce kavurun.

Sıcak et suyunu ve tuzu da tencereye ekleyip altını kıstıktan sonra pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

Pişen pilavı ocaktan alıp üzerine bir kağıt havlu örterek demlendirin.

Bu esnada kavurmayı küp küp doğrayıp yapışmaz bir tavada kendi yağında kavurun.

Pilavı tabaklara alıp üzerine kavurmayı ekleyin ve sıcak servis edin.

Dilerseniz kavurmayı doğrudan pilava ekleyip karıştırarak da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…