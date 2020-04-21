Kavurmalı pide tarifi

Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritip yoğurma kabına alın.

Üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Diğer malzemeleri de ilave edip esnek bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için kenara alın.

Bu esnada kaşarı rendeleyin ve kavurmayı küp küp doğrayın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırıp yuvarlak açın.

Kaşarı hamurların üzerine yayın.

Kaşarın üzerine kavurmayı da ilave edin ve kenarlarını kaşarlar pişerken akmayacak şekilde kapatın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pideleri fırına verin.

30 dakika içinde pideleriniz hazır olacaktır.

Dilerseniz fırından 5 dakika erken çıkarıp üstlerine birer yumurta kırıp yeniden 5 dakika fırınlayabilirsiniz.

Fırından çıkardığınız pidelerin kenarlarına sıcakken tereyağı sürüp soğumadan servis edin. Afiyet olsun…