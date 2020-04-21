MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Ramazan Lezzetleri HaberleriKavurmalı pide tarifi
GeriRamazan Lezzetleri Kavurmalı pide tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Kavurmalı pide tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kavurmalı pide tarifi
Abone Olgoogle-news

Şöyle güzelce kızarmış bol tereyağlı çıtır çıtır bir pideye kim hayır diyebilir? Hele bir de bu pide kavurmalı olursa. Mayalı hamurla kolayca yapabileceğiniz kavurmalı pide, iftar sofralarınıza çok yakışacak. Dilerseniz yumurtalı da yapabileceğiniz kavurmalı pidenin malzemeleri ve yapılış adımları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyoruz…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 20 gram yaş maya
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4,5 su bardağı un
  • Tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kavurma
  • 300 gram kaşar
  • Yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Kavurmalı pide tarifi Nasıl yapılır?

Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritip yoğurma kabına alın.

Üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Diğer malzemeleri de ilave edip esnek bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için kenara alın.

Bu esnada kaşarı rendeleyin ve kavurmayı küp küp doğrayın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırıp yuvarlak açın.

Kaşarı hamurların üzerine yayın.

Kaşarın üzerine kavurmayı da ilave edin ve kenarlarını kaşarlar pişerken akmayacak şekilde kapatın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pideleri fırına verin.

30 dakika içinde pideleriniz hazır olacaktır.

Dilerseniz fırından 5 dakika erken çıkarıp üstlerine birer yumurta kırıp yeniden 5 dakika fırınlayabilirsiniz.

Fırından çıkardığınız pidelerin kenarlarına sıcakken tereyağı sürüp soğumadan servis edin. Afiyet olsun…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi