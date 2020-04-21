Kavurmalı pide tarifi
Şöyle güzelce kızarmış bol tereyağlı çıtır çıtır bir pideye kim hayır diyebilir? Hele bir de bu pide kavurmalı olursa. Mayalı hamurla kolayca yapabileceğiniz kavurmalı pide, iftar sofralarınıza çok yakışacak. Dilerseniz yumurtalı da yapabileceğiniz kavurmalı pidenin malzemeleri ve yapılış adımları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık diyoruz…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 20 gram yaş maya
- 2 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4,5 su bardağı un
- Tuz
İç harcı için:
- 300 gram kavurma
- 300 gram kaşar
- Yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Kavurmalı pide tarifi Nasıl yapılır?
Mayayı 1 su bardağı ılık suda eritip yoğurma kabına alın.
Üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın.
Diğer malzemeleri de ilave edip esnek bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için kenara alın.
Bu esnada kaşarı rendeleyin ve kavurmayı küp küp doğrayın.
Mayalanan hamuru bezelere ayırıp yuvarlak açın.
Kaşarı hamurların üzerine yayın.
Kaşarın üzerine kavurmayı da ilave edin ve kenarlarını kaşarlar pişerken akmayacak şekilde kapatın.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pideleri fırına verin.
30 dakika içinde pideleriniz hazır olacaktır.
Dilerseniz fırından 5 dakika erken çıkarıp üstlerine birer yumurta kırıp yeniden 5 dakika fırınlayabilirsiniz.
Fırından çıkardığınız pidelerin kenarlarına sıcakken tereyağı sürüp soğumadan servis edin. Afiyet olsun…