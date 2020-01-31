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Hamur İşi Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 31.01.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Kavurmalı pide tarifi

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Kavurmalı pide tarifi

Akşam sofranızı ev yapımı, çıtır çıtır kavurmalı pide ile şenlendirmeye ne dersiniz? Tadan herkesin çok beğeneceği bu nefis pideyi çay saatlerinde bile severek tüketeceğinizi söyleyebiliriz. Peki, evde kavurmalı pide nasıl yapılır? Eğer hazırsanız, işte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 20 gram yaş maya
  • Yaklaşık 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kavurma
  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı

Mayayı ılık suda eritin.

Üzerine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Diğer malzemeleri de ilave edip güzelce yoğurun ve mayalanması için kenara alın.

Hamurunuz mayalandıktan sonra ince ve uzun şekilde açın.

Üzerine kavurma ve kaşar peynirini yerleştirin ve kenarlarını kıvırarak pide şeklini verin.

Tereyağını bir tavada eritin ve pidelerin üzerine sürün.

Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

 

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