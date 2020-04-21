Kavurmalı makarna tarifi
Her yaştan herkesin çok sevdiği makarna tek başına yeterince keyif verici bir yemek ama üzerine eklenen soslar sayesinde lezzeti birkaç katına çıkıyor. Peki makarnanızı kavurmayla birleştirmeyi denemiş miydiniz hiç? Biz denedik, gerçekten enfes oldu. İftar sofralarına da sahur sofralarına da yakışacak bu çok pratik makarna tarifini siz de muhakkak denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 250 gram makarna
- 250 gram dana kavurma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz
- Pul biber
- Karabiber
- Kekik
Servis için:
- Kekik
- Tulum peyniri
Kavurmalı makarna tarifi Nasıl yapılır?
Makarnayı paketin üzerinde tarif edildiği gibi haşlamaya başlayın.
Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları ezin.
Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırıp soğanları bu yağda kavurun.
Sarımsakları, kekiği, karabiberi ve kavurmayı da ekleyin ve soteleyin.
Salçaları da ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmayı sürdürün.
Salça kavrulunca makarnanın haşlama suyundan 1-2 kepçe kadar alıp kavurmalara ekleyin ve sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.
Makarna suyu tuzlu olduğu için ekstra tuz eklemenize gerek yoktur.
Bu esnada makarnaları süzün ve tavadaki sosa ilave edin.
Karıştırıp 2-3 dakika hepsini birlikte pişirdikten sonra tabaklara alın.
Üzerine dilerseniz ekstra kekik ve rendelenmiş tulum peyniri ilave edin. Afiyet olsun…