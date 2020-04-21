Kavurmalı makarna tarifi

Makarnayı paketin üzerinde tarif edildiği gibi haşlamaya başlayın.

Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları ezin.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırıp soğanları bu yağda kavurun.

Sarımsakları, kekiği, karabiberi ve kavurmayı da ekleyin ve soteleyin.

Salçaları da ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmayı sürdürün.

Salça kavrulunca makarnanın haşlama suyundan 1-2 kepçe kadar alıp kavurmalara ekleyin ve sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Makarna suyu tuzlu olduğu için ekstra tuz eklemenize gerek yoktur.

Bu esnada makarnaları süzün ve tavadaki sosa ilave edin.

Karıştırıp 2-3 dakika hepsini birlikte pişirdikten sonra tabaklara alın.

Üzerine dilerseniz ekstra kekik ve rendelenmiş tulum peyniri ilave edin. Afiyet olsun…