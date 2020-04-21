Kavurmalı gül börek tarifi
Börek sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Özellikle ramazan ayında hem iftar hem de sahur sofralarına çok yakışan böreği çeşit çeşit tariflerle hazırlamak mümkün. Biz de bu kez bir farklılık yaptık ve kavurmalı börek yapalım dedik. Herkesin çok beğeneceği çıtır çıtır kavurmalı böreğimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Yanında ayranla adeta tek başına bir öğün olan kavurmalı gül böreği mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet yufka
- 250 gram kavurma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3/4 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta sarısı
- Susam
Kavurmalı gül börek tarifi Nasıl yapılır?
Soğanı yemeklik, kavurmayı ise küp küp doğrayın.
Tereyağını tavada kızdırıp önce soğanı kavurun.
Ardından kavurmayı ilave edip bir-iki kez daha çevirin.
Gerekirse tuz ve karabiber ile kekik ilave ettikten sonra ocaktan alın.
Zeytinyağı ve sütü güzelce çırpın.
Yufkayı tezgaha serip üzerine bu karışımdan sürün.
Yufkayı 6 eşit parçaya ayırıp geniş kısımlarına hazırladığınız kavurmalı içten koyun ve önce rulo yapıp ardından gül şeklinde sarın.
Fırın tepsisini yağlayıp börekleri açılmayacak şekilde tepsiye dizin.
Tüm malzemeyi bu şekilde sardıktan sonra çırptığınız yumurta sarısını böreklerin üzerine sürün.
Dilerseniz susam ya da çörekotu serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Börekleriniz fırınınızın gücüne göre 25-30 dakika civarında hazır olacaktır.
İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…