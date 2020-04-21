Kavurmalı bulgur pilavı tarifi

Kuru soğanı yemeklik, biberleri ince ince ve kavurmayı ise küp küp doğrayın.Domatesleri rendeleyin.

1 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.

Ardından soğanlara biberleri ekleyin.

Biberler de kavrulunca etleri ve bulguru tencereye aktarın.

Üzerine domates rendesi ve 4 su bardağı sıcak su ilave edin.

Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip kısık ateşte bulgurlar suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun…