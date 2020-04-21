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Ramazan Lezzetleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Kavurmalı bulgur pilavı tarifi

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Kavurmalı bulgur pilavı tarifi
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Bulgur en sağlıklı karbonhidratlardan biri. Hem kolayca doyuruyor hem de tam bir lif deposu olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Ramazan için çok uygun bir seçenek yani. Biz bu kez bulgur pilavını içine kavurma ekleyerek hazırladık. Böylece hem lezzetini hem de besin değerini birkaç katına çıkardık. Yanında cacıkla enfes olan kavurmalı bulgur pilavını siz de ister iftarda ister sahurda mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 250 gram kavurma
  • 2 su bardağı bulgur
  • 3 adet kuru soğan
  • 3 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Karabiber
  • Tuz

Kavurmalı bulgur pilavı tarifi Nasıl yapılır?

Kuru soğanı yemeklik, biberleri ince ince ve kavurmayı ise küp küp doğrayın.Domatesleri rendeleyin.

1 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın.

Ardından soğanlara biberleri ekleyin.

Biberler de kavrulunca etleri ve bulguru tencereye aktarın.

Üzerine domates rendesi ve 4 su bardağı sıcak su ilave edin.

Son olarak tuz ve karabiberi de ekleyip kısık ateşte bulgurlar suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun… 

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