Kavurmalı bohça böreği tarifi
Bohça böreği geçmişten günümüze sofralarımızın en sevilen böreklerinden. İç harcı için çok çeşitli malzemeler kullanarak bu böreği siz de dilediğiniz gibi farklılaştırabilirsiniz. Peki ramazan sofranıza çok yakışacak bu böreği klasik kavurmayla yapmaya ne dersiniz? Biz denedik çok beğendik. Siz de mutlaka denemelisiniz…
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 4 adet dikdörtgen milföy hamuru
- 250 gram kavurma
- 1 adet kuru soğan
- Yarım su bardağı bezelye
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- 1 adet yumurta sarısı
Kavurmalı bohça böreği tarifi Nasıl yapılır?
Havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.
Bezelyeleri de ekleyip çok fazla yumuşamayacak şekilde haşlayıp süzün.
Domatesi rendeleyin.
Kavurmayı küçük küpler halinde kesin.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağını tencerede kızdırıp kuru soğanı yağda kavurun.
Kavurmayı soğana ekleyip kavurmaya devam edin.
Tuz, karabiber ve kekik ekleyin.
Ardından domates rendesini de ilave edip suyunu biraz çekene kadar pişirin.
Haşladığınız sebzeleri de ekleyip hepsini harmanlayın.
Milföyleri düz bir zemine yayın.
Ortadan ikiye bölüp 8 adet kare elde edin.
Karelerin ortasına hazırladığınız kavurmalı içten koyup böreklerinizi bohça şeklinde kapatın.
Üstlerine yumurta sarısı sürün.
Fırını 180 derecede ısıttıktan sonra börekleri fırına verin.
20 dakika sonra kavurmalı talaş bohça böreğiniz servise hazır.
Yanında ayranla birlikte servis ederseniz lezzeti katlanacaktır. Afiyet olsun…