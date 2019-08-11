Kuzunun ve dananın neresinden kavurma yapılır? Kurban kavurması tarifi

Kavurma tarifi, kurban kesiminin ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kuzunun belirli bölgelerinden alınan et ya da dana etiyle yapılabilmektedir. Kavurma yapımı için belirli malzemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, Kurban kavurması nasıl yapılır? Kavurma kuzunun neresinden yapılmaktadır? İşte, lezzetli Kurban kavurması tarifi ve malzemeleri.

KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Dana kavurma tarifi;

Tencereyi iyice kızdırıp kavram yağını koyun ve kıkırdak oluşana kadar ve ara sıra karıştırarak yağların erimesini sağlayın.

Yağlar eridikten sonra kalan kıkırdakları süzgeç yardımıyla yağın içinden çıkarın.

Sıcak iç yağın içine kuşbaşı etleri koyup, 10 dakika kadar yüksek ateşte kavurun.

Sonra lezzet vermesi için kabukları soyulmuş bütün soğanı içine atın ve biraz daha kavurun.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin.

Bu süre içinde etin suyu kalmazsa 1 su bardağı su ekleyebilirsiniz.

Yaklaşık 1-1,5 saat kadar piştikten sonra tuz ve baharatlarını ilave edip iyice karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

Kuzu kavurma tarifi;

Kuzunun butu en nefis ve değerli parçalarından biridir. Kemikli olarak fırında, etleri ayıklanarak tencerede pişirilebilir. Sulu yemeklerde çok iyi sonuç verir. Butun kemiksiz tarafları ise Kurban Bayramı’yla özdeşleşmiş kavurma için doğru adrestir. İşte, kavurma tarifi;

Tencereyi ocağa koyup iyice ısıtın.

Tereyağını tencereye alın ve eritin.

Yağ eriyince etleri de tencereye ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Etler suyunu salıp çekince tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Kavurmanız hazır!